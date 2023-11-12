晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》四年了 韓國瑜還是要繼續騙

2023/11/12 14:55

◎陳啟濃

韓國瑜日前為高雄立委候選人李眉蓁助選站台，高談危言聳聽的言論，支持李眉蓁反對「魚叉飛彈」設置在左營，因為會讓左營成為最危險被攻擊的地點。他認為李眉蓁心裡想著兩岸和平不要戰爭，因為全台最重要的軍港就在左營。

前高雄市長韓國瑜（左）昨日為國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁站台。（資料照）

韓國瑜是軍人退伍，許多軍校退伍軍人，對他是盲目的支持。然而他的這一番對戰爭的論述，可以說完全沒有國家安全的觀念，更失去了軍人保家衛國的責任感。軍人算是白當了，當年當軍人領國家薪水，承擔的是守護國家安全的責任，現在卸下軍裝，卻大肆宣揚「國防無用論」，等同就是要台灣的國軍向中共解放軍投降，枉費了當年老蔣的反共大業。

國民黨把中華民國帶到台灣來，就是造成台灣成為可能遭受戰火波及的土地，因為國共內戰延續到台灣來，台灣人何其無辜。然而既成的事實，也沒造成台灣人失去保衛家園的勇氣，男性在人生最美好的時候，都要當二年兵，有的甚至三年。政府的目的卻是為了要反攻大陸，只為了爭個政權的正統地位。

然而年輕人青春耗費在部隊服務，現在都五、六、七十歲，當年部隊的職業軍人，有的當將軍退伍了，紛紛跑到中國跟中共磕頭投誠示好。他們個個身上的星星，還不都是弟兄們辛苦的演訓換來的，如果沒有台灣子弟的流血流汗，犧牲年輕歲月，他們哪來的輝煌紀錄。

韓國瑜當軍官爺們時，何嘗沒有台灣子弟在部隊服侍他的衣食起居，現在抱持這種「投降主義」，難道沒有絲毫的羞恥心。選總統時高唱的「夜襲」，「英勇的弟兄們」、「打一場轟轟烈烈的勝戰」，還真的只是在騙選票，快過四年了，還是要繼續騙。

（政戰預官退伍）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書