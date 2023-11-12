自由開講》四年了 韓國瑜還是要繼續騙

◎陳啟濃

韓國瑜日前為高雄立委候選人李眉蓁助選站台，高談危言聳聽的言論，支持李眉蓁反對「魚叉飛彈」設置在左營，因為會讓左營成為最危險被攻擊的地點。他認為李眉蓁心裡想著兩岸和平不要戰爭，因為全台最重要的軍港就在左營。

前高雄市長韓國瑜（左）昨日為國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁站台。（資料照）

韓國瑜是軍人退伍，許多軍校退伍軍人，對他是盲目的支持。然而他的這一番對戰爭的論述，可以說完全沒有國家安全的觀念，更失去了軍人保家衛國的責任感。軍人算是白當了，當年當軍人領國家薪水，承擔的是守護國家安全的責任，現在卸下軍裝，卻大肆宣揚「國防無用論」，等同就是要台灣的國軍向中共解放軍投降，枉費了當年老蔣的反共大業。

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國民黨把中華民國帶到台灣來，就是造成台灣成為可能遭受戰火波及的土地，因為國共內戰延續到台灣來，台灣人何其無辜。然而既成的事實，也沒造成台灣人失去保衛家園的勇氣，男性在人生最美好的時候，都要當二年兵，有的甚至三年。政府的目的卻是為了要反攻大陸，只為了爭個政權的正統地位。

然而年輕人青春耗費在部隊服務，現在都五、六、七十歲，當年部隊的職業軍人，有的當將軍退伍了，紛紛跑到中國跟中共磕頭投誠示好。他們個個身上的星星，還不都是弟兄們辛苦的演訓換來的，如果沒有台灣子弟的流血流汗，犧牲年輕歲月，他們哪來的輝煌紀錄。

韓國瑜當軍官爺們時，何嘗沒有台灣子弟在部隊服侍他的衣食起居，現在抱持這種「投降主義」，難道沒有絲毫的羞恥心。選總統時高唱的「夜襲」，「英勇的弟兄們」、「打一場轟轟烈烈的勝戰」，還真的只是在騙選票，快過四年了，還是要繼續騙。

（政戰預官退伍）

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