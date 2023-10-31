自由開講》藍白把政治當作籌碼分配，選民難道還要孤注一擲？

◎王虹勻

整個十月，政壇最大的新聞莫過於鬧得沸沸揚揚的「藍白合」，目前雙方遲遲無法達成共識，癥結點在雙方對於如何決定「誰正誰副」一事，都不肯退讓，民眾黨堅持以民調定勝負、國民黨則拋出「民主初選」搭配民調決定，使得藍白合談判目前進入政黨協商階段，儘管如此，外界仍普遍認為藍白合最終會談判「破局」。

以目前局勢來說，藍白合勢在必行，從美麗島電子報10月國政民調便能略知一二。民調顯示，無論是「柯侯配」或是「侯柯配」，對上賴清德與潛在副總統候選人蕭美琴的組合，都存有相當威脅性。其中又以「柯侯配」的勝率略高於「侯柯配」。從美麗島10月的國政民調便可得知，無論是「柯侯配」還是「侯柯配」民調都領先「賴蕭配」10%左右。故藍白兩黨，若不合作、選擇各自埋頭苦幹，肯定只有死路一條。

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不過，單就藍白兩黨目前的狀態，筆者認為，藍白合最終破局的機會比成功合作的可能更高。柯文哲在民調上，雖比侯友宜略有優勢，但由於其支持族群，多為年輕選民，年輕人投票率低一向也是眾人皆知的事，故要將民調領先的優勢兌現在選票上，將是柯文哲所面臨最大的考驗。而朱立倫、侯友宜也絕非省油的燈，其深知柯文哲的催票實力肯定遠不及擁有雄厚基層組織、並與地方派系長期合作的國民黨。因此，近期不斷透過舉辦大型造勢方式，向柯文哲大秀肌肉，逼迫柯文哲屈服，以避免其百年大業被柯文哲「整碗捧走」。

藍白雙方各懷鬼胎，互不退讓，這也使得藍白合這局一拖再拖，瀕臨破局。即便最後真的成功「談合」，這組候選人在選戰操作上也要能步上正軌且步調一致，才有可能逐步邁向「選票變現」。但這對於雙方陣營來說都是相當的考驗，若只有表面合而私下不合，要能拿下勝利恐怕也比登天還難。

藍白雙方各懷鬼胎，互不退讓，這也使得藍白合這局一拖再拖，瀕臨破局。（報社合成／資料照）

依照雙方這種狀態，將使得藍白合淪為表面功夫，同時也可看出，雙方只把「角逐總統席次」視為「政治分贓」。明明目標相近，且都心知肚明要合作才有勝選的可能，卻還遲遲談不成合作，這難道不是各懷鬼胎嗎？雙方只想選擇對自己最有利的方式，取得權力最大化，若這種團隊最後取得政權，是否真能夠放下政治考量，一心一意只為了台灣的利益而奮鬥？想必，藍白合這歹戲拖棚的狀態，只會讓選民的內心更加清楚，誰才是最能帶領國家前進的領導人。

（首投族、大學生）

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