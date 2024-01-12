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自由開講》與台灣在一起

2024/01/12 10:17

我們向來清楚民進黨不完美，也不時有需要改善的空間。但民主進步黨確實在諸多議題上不辱其「進步」的黨名。（資料照）

◎鄭麗伶

繼「在路上」之後，民進黨近日又推出另一支讓人熱淚盈眶的影片「在一起」 。影片觸及的是台灣成為亞洲第一個支持同婚立法國家的議題。

同婚法是我和老公長年支持民進黨的許多原因之一，也是我們在美國33年後，在前年回到台灣定居而不是日本的原因之一。4年多前，為了搬回來可以離家人近一點的初期討論，我曾問過老公是否會想回日本（畢竟他是台日混血）。然而，老公當下立刻說他更愛台灣，因為台灣支持同婚。回台後，朋友若有類似的提問，老公也常用同樣的理由回覆。所有朋友都會哈哈大笑，問他是不是打算要出櫃？

蕭美琴大使是台灣第一位提出同婚議題的立法委員。當時是2006年。經過漫長的13年，台灣終於在2019年通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》的同性婚姻專法，是亞洲國家第一。 至今，我還記得當年多位美國友人對台灣的進步表示讚佩。

多年來也遇過不少反對同婚的人士，但通常我們不會直接反駁。總覺得也許他們只是不了解同性戀者被歧視的痛苦，或沒有深思過這個議題。遇見反同人士，靜靜聽完他們的意見後，我都半會問：「請問，那您是什麼時候決定自己是異性戀者呢？」對方的回答多半大同小異：「決定？為什麼要『決定』自己是異性戀者？我天生如此啊～」嗯～就是啊。接著我也不再多說了。但經常會看到對方眼神一閃，甚至似乎可以聽到他們的腦細胞開始運轉的聲音。

我們向來清楚民進黨不完美，也不時有需要改善的空間。但民主進步黨確實在諸多議題上不辱其「進步」的黨名。2019年針對政院版的同婚專法，民進黨立委邱議瑩曾說，「選舉是一時的，做立委沒什麼了不起、不做立委也沒什麼了不起，對於人權的追求、自由平等的追求，比當立委還更重要。」誠如一位好友所說，蘇貞昌院長不會不知道當年民進黨推同婚是敗票之舉，但是那種願意「犧牲自身利益，只為了做對的事」的情操，讓人深深佩服。總之，「選對的人，走對的路」對民進黨和我們而言，真的不只是一句競選口號。

我們真的很高興回來了。 回來和台灣在一起。

（北美州台灣人教授協會前會長）

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