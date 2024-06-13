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自由開講》不能讓灰色地帶麻痺抗敵意志

2024/06/13 17:15

◎邱志偉

一名曾任中共海軍艇長的中國籍男子阮年9日駕駛快艇，從外海長驅直入闖進淡水河防地區，海巡署人員隨後在漁人碼頭將人逮捕。（海巡署提供） 

日經亞洲近日報導，中國近期頻頻在第一島鏈周圍展開灰色戰，金門、釣魚台、黃岩島附近中國動作尤其頻繁。最不尋常的是，日前竟有具解放軍背景的中國人，駕著快艇直闖淡水河，一路上到底如何通過外界認為深具屏障的台灣海峽，讓各界感到震驚不解。從金門到淡水河，我們難以相信這都是偶發事件，特別是灰色戰越來越防備的同時，我要鄭重呼籲國安團隊，務必將灰色戰提高警覺，該有反制動作就不能掉以輕心。


根據日經亞洲的報導，中國近日出沒釣魚台鄰接區達1200多次，對於日方船隻態度均非常強硬，而近期對於菲律賓爭議海域附近船隻，中國更是拿出高壓水柱攻擊，力道足以致命。而也在近期，我們才遇到有金門附近中國船隻，試圖衝撞規避我國海巡人員檢查，似乎均有意將緊張態勢提升，甚至某種程度是為測試台灣以及日本、菲律賓面對類似危機的反應。

而就以這次淡水河事件來說，目前讓人懷疑其從福州直接乘快艇來台，但到底確切出發地為何，我們仍未能掌握，特別是他如何以如此單薄的快艇，能橫渡台灣海峽？有無如外界揣測的大小船隻更換？縱使未換船，是否有以漁船身分掩護的解放軍隨側提供協助？特別是這已非反共義士投奔的年代，何須乘快艇來台灣？到底動機、目的是什麼，是否要測試台灣對類似行動的反應流程，又該要如何保密，這都要有通盤的了解。

最近幾次破獲的共諜案，我們均可以發現到中國向來對於淡水河口的兵力布置狀況甚感興趣，每次都有相關資料外洩狀況發生。雖然，我們不甚清楚每次洩密事件後，國軍是否有將相關軍力配置重作調整，以免軍事機密盡落敵方之手。過去日軍登陸，也是從北部長驅直入進到台北城，對於共軍而言，若斬首行動是從淡水河口直入，便可直通萬華，博愛特區要塞幾乎近在咫尺。過去，我們擔心外敵從天而降的斬首行動，甚至民間也多做此想，但台灣四面環海，溪流甚多，絕不能排除海路犯台，甚至是以灰色戰作為熱戰掩護的可能。

兩岸當前仍有民間往來，我向來支持兩岸互動必須秉持對等原則，但兩岸互動絕不等同可以忽視國安風險。過去有許多大型衝突，事前都有不尋常的軍民衝突事件，特別是國台辦還特別出來冷言冷語，更值得我們提高警覺。美國一直擔心中共有2027年對台做武力入侵的準備，但在這之前中國很可能將不斷測試我國底線，政府必須要拿出對策來，不要因為常態、習慣進而麻痺，要時時強化抗敵意志，確保全體國人的的幸福安全！

（作者為立法委員）

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