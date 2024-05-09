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自由廣場》中共海警襲擾金門的對台意圖

2024/05/09 05:30

◎ 陳俊

近日中共四艘海警船航行至我國金門南方禁止水域，而中共海警每次透過入侵我國領土主權，除試圖宣示其管轄勢力侵蝕台灣在金門水域管轄權，也不排除有對五月廿日即將就職的賴政府施壓目的，中共海警與解放軍僅一線之隔，但因中共未動用到解放軍部隊，因此未致區域情勢動盪或影響中美關係，算是中共製造對台領土威嚇的灰色地帶，不僅對外可宣稱這是中共的內部管轄範圍，又可抑制西方國家勿干預他國「內政」，可謂一箭雙雕作法。

中共可透過每次對我國的入侵行動，同步進行認知作戰，等於中共可自圓其說其作法，對其人民更可以影片或文字，宣稱其海警船「驅離」台灣海巡艇，形塑台灣的管轄權微乎其微，無力遏止中共強權來襲，泡製台灣已「歸順」中共等不實言論；因此，我國民眾若透過抖音或其他陸區網民宣傳影片的方式，知悉中共所散布的謠言，將會影響民眾對於事件的認知感受，進而對我國政府失去信心，如此「內銷轉出口」，屆時我政府又須費周折解釋，以免民眾遭中共認知作戰所蒙蔽。

在之前的金廈海域事件後，中共持續操作該事件，以否定我國主權管轄等手段持續施壓，研判中共至我國下任總統就職前，相關對台威嚇施壓動作將不會少，但囿於其實力尚無法與西方國家抗衡，若貿然開戰中共無法預料及防範可能遭遇之後果，因此尚不至於直接擴大為兩岸軍事衝突。中共對台採取一貫的文攻武嚇手法，一方面讓利用海警船進入金門禁限制水域，另一方面又開放雙方官員會晤，這些動作都帶有統戰目的，試圖分化台灣社會。

中共想以此模式對台進行統戰恐沒想像中容易，其海警船一再侵擾金門禁限制水域也有正反兩面效應，其做法可能引起金門民眾反感。我國政府也須注意金門因地理位置特殊，向來對中共態度較友善，若施壓威嚇措施而惹金門民眾反感，恐間接使金門民心倒向中共，對有統戰意圖的中共反而有利。

因此呼籲國人應戒慎小心中共對我認知統戰，而我國中央及地方政府也須提高警覺，關注中共動向，避免被中共搶占先機而製造民眾恐慌。

（作者是兩岸情勢研究員）

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