自由開講》中共聯合利劍軍演的潛在威脅目的

◎陳俊

中共昨日在台灣周邊海空域進行「聯合利劍2024A」的大規模軍事演習，中共本次演習意在持續對台威懾，並鞏固其在西太平洋區地緣政治的影響力，不僅危及區域和平穩定，也企圖以此次軍演向美國及日本等區域勢力主要強國，傳達中共主權不容侵犯，要求各國勿干預中共「內政」議題，而根據本次軍演亦可從各方角度來分析其潛在的威脅目的。

中共從昨日開始，在台灣周邊海空域進行「聯合利劍2024A」的大規模軍事演習。（法新社）

首先，此次演習規模龐大，涉及東部戰區陸海空等多軍種部隊，顯示中共對台實施軍事威嚇決心，亦藉此展示在台海地區的軍事實力，向美日等區域強國施加壓力，也在告誡我國台獨勢力切勿挑戰中共底線，藉此鞏固中共台海地區控制權，中共此舉加劇區域的緊張局勢，亦強化軍事衝突的風險。

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其次，演習內容包括對抗台灣獨立、聯合作戰演練等，突顯中共對台強硬態度升級，這不僅是對台灣的直接警告，也是對美日等國家，也就是中共所謂外部勢力的挑釁，中共藉此示威，彰顯其在區域的戰略影響，企圖打擊美日在西太平洋的主導地位，此舉將擴大區域間的地緣競爭，引發各國的軍事對峙行動。

再者，中共可能在此基礎上進一步升級軍事行動，如發起「聯合利劍2024B或C」等後續演習，這種持續的軍事施壓，使台海局勢陷入嚴峻危機，區域安全環境也將逐漸惡化，一旦爆發武力衝突，後果不堪設想，恐將引發區域乃至全球範圍的動盪不安。

中共軍事挑釁行為也將導致各國軍事開支增加，造成緊張局勢陡升，不僅會影響各國的經濟社會發展，也可能引發彼此間的衝突，危及全球和平穩定。中共本次演習顯示其對區域格局的野心與企圖，也突顯其軍事實力，以及在台海問題的強硬態度，將使區域地緣政治博弈，增加軍事風險，也對區域穩定產生深遠而嚴峻的挑戰。

而面對中共的軍事威脅，各國更須高度警惕，加強安全防禦協調，同時國際社會也應共同譴責中共的軍事挑釁行為，透過外交、經濟等手段施加壓力，促使其改變對台態度，回歸理性對話與和平解決的道路，唯有如此方能有效減少衝突的發生，維護區域乃至全球的和平與發展。

（國際情勢研究員）

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