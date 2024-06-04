自由開講》中共未來會逼迫台灣投降嗎？從四個階段分析！

◎陳俊

美國華盛頓戰爭研究所最近公布一份報告指出，我國賴總統從2024年5月就任起，至2028年台灣選出下一任總統為止，中共當局可能分成四階段實施「非武力統一台灣」戰略，此報告是根據中共當局過去一年的兵棋推演進行分析，以下列出四階段假設情境，並說明中共將如何控制台灣。

美國華盛頓戰爭研究所最近公布一份報告指出，我國賴總統從2024年5月就任起，至2028年台灣選出下一任總統為止，中共當局可能分成四階段實施「非武力統一台灣」戰略。（路透社）

第一階段：破壞與動盪

在2025年底之前，中共可能會透過封鎖台灣周圍海空域航線、切斷海底電纜、進行電子戰等方式，造成台灣社會動盪，而由於中共干擾，我國將會失去乾淨用水或能源中斷，此舉將使台灣社會躁動不安，導致我國政府支持率下滑，中共當局企圖透過此階段營造輿論風波，讓民眾認為是因為賴總統反中論調，激怒中共當局使其師出有名，進而提升台灣居民的風險。

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第二階段：破壞美台關係

在美中關係日趨緊張之際，美國為維護台海區域和平，遏制中共對台發動戰爭，引發區域動盪，因此加強對台關係，中共當局的目標將著重於擴大台灣內部反美情緒，藉此傳播疑美論，分化美台關係，製造出台灣周邊動盪不安是美國干預的後果，與中共當局無關。此外，目前TikTok這個影音分享應用程式由中共企業所有，美國用戶數多達1億7000萬人，因此TikTok等社群媒體平台可能助長美國孤立主義情緒，煽動美國民意支持勿干預他國衝突，這種孤立主義立場符合美國前總統川普提倡的「美國優先政策」（America First），由此觀點可推論川普為今年11月美國總統大選的共和黨候選人，若當選未來美國總統，將嚴重影響台海情勢。

第三階段：提升軍事威脅

中共迫使台灣孤立無援，並製造內部恐慌情緒後，將實施海上封鎖作法，同時在台灣內部散播跟中共和解促成和平會更好的想法，使我國人民反戰意願高漲，紛紛要求我國政府為中共大開門戶，並傳播我國官員卻不顧人民死活，將人民性命視如草芥，以離間人民對政府的信任，而如果真的發展到這個階段，可能會誘使北韓此時進行核試和挑釁，藉此分散韓國與日本等鄰近國家對台海議題的關注。

第四階段：建立實質控制

一旦台灣和美國內部均主張台灣應與中共維持和平關係，才不會使區域動盪不安的民意升高後，中共將簽署和平協議及建立和平委員會，完成對台灣的控制，如1997年香港主權移交，當時中共以「一國兩制」承諾，並透過打壓言論自由的手法破壞香港自由民主，而中共亦可能以同樣的手段迫使台灣走上類似道路，中共將傳達訊息給台灣內部的「分離主義者」，並將其意願轉告給親中派的政治人物，這些人便會以兩岸和平的名義，徹底遵從中共的要求，使中共不費吹灰之力完成兩岸統一。

儘管中共對台灣的認知作戰有跡可循，但其對台政策仍會隨著國際局勢和台灣內外部輿論的變化而調整，這種戰略靈活性體現中共對台的認知操弄手段並非一成不變，而是一個動態且不斷演變的過程，而面對中共變化多端的認知作戰手段，我國人民更須培養媒體識讀能力、認清中共的操弄方式並強化對政府及國軍的信念，切勿自我分化使中共有機可趁，唯有團結一心，方能消弭中共對台的精心布局。

（作者為國際情勢研究員）

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