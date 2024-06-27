自由廣場》中共黑手操弄台灣媒體的態樣

◎ 陳俊

中共統戰黑手頻頻伸向台灣，連我國電視台製播的政論節目都有中共媒體駐台記者參與，最近甚至有中共官媒記者直接在錄影棚確認節目是否有達到國台辦要求，中共潛伏在台媒已久，目前最常見態樣分析如下：

一、租賃台灣攝影棚製播中共的節目

中共媒體向台灣媒體租用攝影棚，或請台灣媒體支援製播節目，以各種形式製作中共官媒的節目單元，或直接與台灣來賓連線進行，並在央視「海峽兩岸」、海峽衛視「今日海峽」及東南衛視「海峽新幹線」等新聞平台轉傳製播。

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二、利用駐台新聞人員引導我國輿論風向

中共向特定媒體租用駐台辦公室，並由駐台人員直接對媒體下指導棋，中共某官媒就在國內媒體大樓設置辦公室，駐台人員常直接引導新聞與政論方向，相對地，台灣媒體也大量引用中共官媒新聞，中共官媒甚至在節目片尾大方感謝該媒體的支持。

三、設定能讓我國媒體快速同步中共資訊的平台

中共官媒與我國特定媒體設置微信群組，中方新聞單位提供新聞後，該媒體第一時間就會出現極為相近的標題和內容，這就是為何國台辦才剛發布新聞稿，我國某些媒體就能馬上收到並製播，甚至連立場與中共相仿的評論都能即時出現。

四、邀約餐敘打探消息

中共也會邀約同業飲宴，廣布情蒐網絡，透過熟悉的台灣媒體記者作為中間人，協助鎖定同業參加飯局或聚會，並利用飯局向台灣記者打探政府目前對特定議題的方向及內部資訊，甚至誘導其報導對中共有利的風向。

五、透過個人粉專宣揚中共的美好

中共也會故意攏絡記者、名嘴及主持人邀請訪問中國，如中共近期就帶特定媒體人參訪比亞迪、華為及小米等中共知名品牌，並致贈手機、智慧手環等禮品，希望這些參與者在他們的臉書、YouTube等私人社群平台或政論節目上吹捧中共的品牌。

中共長期對我實施各種認知作戰，逐步擴大其影響力，國人對中共的資訊應謹慎小心，避免被誤導，須提升識別能力，確保個人獲取真實、客觀的資訊，只有辨析事實，並保持清醒的頭腦，才能有效應對中共的認知戰，守護我們的價值觀及社會穩定。

（作者是國際情勢研究員）

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