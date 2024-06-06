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自由開講》印度國會大選後台灣又多了位盟友

2024/06/06 09:00

◎陳俊

印度國會大選落幕，以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟勝選，對印台關係而言有利兩國未來發展，印度人民黨一直傾向於強化與台灣的關係，希望在經貿、科技、教育等領域加強雙方的合作，因此印台兩國關係將進一步發展，印度人民黨的政策重心在印度的經濟發展，而台灣更是擁有先進技術和大量資金的理想合作夥伴，預判未來我們可能會看到更多高層互訪及簽署雙邊協議等積極動作。

印度國會大選落幕，由總理莫迪（中）率領的「印度人民黨」以及執政聯盟「國家民主聯盟」勝選，總理莫迪可望拿下第三個任期。（歐新社）

台商在印度的機遇

隨著印台關係漸佳，台商在印度市場也將迎來新氣象，印度是全球最大的新興市場之一，擁有龐大的人口及快速增長的消費需求，這些都是台商極看重的條件，而在印度人民黨執政期間，印度也持續推出有利於外商的政策，如放寬外資准入及簡化稅收制度等，為台商在印度的投資及經營締造更加有利的環境，另隨著兩國在科技及基礎設施等領域的合作日增，台商也期待在這些新興產業中獲得更多商機，比如在5G網路、人工智慧及再生能源等領域，台商憑藉其先進技術與管理經驗，均為當地政府和企業的理想合作夥伴，相信在未來我們將看到越來越多台商在印度設廠，增加更多業績。

雙方對區域安全的看法一致

除了經貿領域，印台兩國在區域安全議題上看法一致，面對中共在印太地區的影響力深化，印度為美國在南亞的主要盟友，一直在努力透過自由開放印太區域的戰略模式，聯合其他民主國家，共同遏制中共擴張的野心，而台灣為印太區域地緣政治的重要國家，因此預判未來印台兩國在區域安全議題上的合作將持續加深，如在「印太經濟框架」（IPEF）及「四方安全對話」（Quad）等平臺上，兩國將加強在數位經濟、供應鏈及氣候變遷等領域的配合，同時在涉及台海局勢與中印邊境衝突等敏感議題上，印度也將繼續以務實的態度支援台灣需求，維護區域和平穩定。

雙方可多強化文化交流

除了政治經濟領域外，相信在文化交流層面，印台關係也將有所突破，印度悠久的文化歷史、獨特的宗教傳統及豐富的藝術形態均備受世界矚目，而台灣為中華文化的重要承傳者，也保有自身獨特的文化特色，兩國的文化中更是不乏相通之處，未來必將在音樂、美食及電影等領域有更多的合作機會。而教育領域也是印台雙方值得進一步探索的領域，越來越多的台灣學生選擇前往印度留學，認識這個神秘的南亞文明，盼在兩國政府的支持下，未來也將看到更多印度學子來台學習，促進兩國在教育及人才培養等方面的交流。

在印度國會大選後，印台兩國關係必將邁入新的里程碑，無論經貿、地緣政治或文化交流等領域，都可預期兩國關係的美好未來，為雙方帶來更多的發展機會。

（作者為國際情勢研究員

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