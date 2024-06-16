自由開講》黃埔百年：總統演說堅定國軍捍衛主權決心

◎宮臨冬

陸軍官校16日舉行創校百年校慶，總統賴清德親自主持閱兵典禮。（記者羅沛德攝）

6月16日，陸軍官校迎來百年校慶，總統賴清德在致詞中強調軍人作為國家忠誠的守衛者，應堅守自由民主的憲政體制，並強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。賴清德以此勉勵官校學生，堅持捍衛國家主權，不容任何形式的侵略或併吞。他的言論不僅反映了台灣在面對中國崛起和台海局勢緊張時的堅定立場，也為國軍的未來指明了方向。

面對中國挑戰的決心賴總統指出，中國的強勢崛起和對台灣的威脅，是當前國軍最大的挑戰。他呼籲陸軍官校學生深刻理解「犧牲、團結、負責」的歷史意義，並要求他們貫徹「不計死生，以寡擊眾」的決心。賴總統的這番話，無疑是對於中國破壞台海現狀、企圖併吞台灣的強烈反擊。他強調，唯有國軍不斷強化自身實力，台灣

才能在面對外來威脅時自信前行。

請繼續往下閱讀...

全心全力奉獻國家

賴總統進一步指出，國軍的屬性隨著時代的發展而轉變，從黨軍到國軍，從革命軍到專業軍，國軍始終是屬於人民的軍隊。他強調，當前的國軍應效忠國家、效忠人民、效忠民主，而非任何個人或黨派。這番話不僅重申了國軍的核心價值，也對於國軍未來的發展提出了明確的要求。國軍將士應無私奉獻，親民愛民，將自身奉獻給人民，這是對人民期待的最好回應。

捍衛國家主權的責任

賴總統再次強調，捍衛國家主權是國軍的神聖使命。他提醒陸軍官校學生，堅持「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，絕不能接受「首戰即終戰」的投降主義。這一表態，不僅是對於前總統馬英九「首戰即終戰」言論的強烈回擊，更是在國際社會面前展示了台灣不屈不撓的決心。台灣的前途應由2300萬人民共同決定，國軍必須肩負起保衛國家的重責大任。

強化國防力量的努力

陸軍官校16日舉行創校百年校慶，學生部隊依序踢正步通過閱兵台，展現壯盛軍容。 （記者羅沛德攝）

賴總統在致詞中提到，他作為總統及三軍統帥，責任是帶領國家、團結國人，並實施「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、穩定兩岸關係及推動價值外交。這一系列舉措，旨在通過強化國防、經濟及外交實力，達到以備戰來避戰，以實力換取和平，創造台灣的繁榮發展。賴總統的這番言論，明確展現了台灣在面對複雜國際形勢時的戰略佈局與自信。

國防改革與軍人福祉

賴總統也強調，未來將持續推動國防改革，提升軍事訓練水平，以適應世界科技發展趨勢。他承諾將照顧軍人的生活與尊嚴，讓國軍在保衛國家時沒有後顧之憂。這一承諾，不僅是對國軍將士的尊重與關懷，也體現了政府對於國防力量的重視。賴總統的發言，不僅是對於國軍過去百年貢獻的肯定，也是對於未來國防發展的藍圖。



總統在黃埔建校百年校慶上的致詞，從多方面展示了台灣在面對中國威脅時的堅定立場和未來的戰略佈局。他強調軍人作為國家忠誠的守衛者，必須堅守自由民主的憲政體制，捍衛國家主權，貫徹不計死生的決心。未來，台灣將繼續強化國防力量，推動國防改革，確保國家安全與人民福祉，這是對於所有關心

台灣未來的人們最有力的承諾。

（作者為軍事研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法