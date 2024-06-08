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自由開講》如何團結國人

2024/06/08 19:34

◎李文忠

日前應聘擔任郝柏村創辦的「中華民族抗日戰爭紀念協會」顧問團團長，會後參加中央軍事院校校友總會為黃埔百年／抗戰紀念舉辦的「關鍵年代」音樂會。

有人問我：你們基金會支持「胡璉紀念館」、「俞大維基金會」、「823本省充員兵遺孀」，因為「823」攸關台海保衛；支持「大陳島撤退」、「滇緬邊軍撤退」來台的生命故書，也與台海相關。但抗戰與台灣及台海保衛戰直接相關性很低，為什麼要做這些事？

在台灣民主化過程中，族群及認同問題隱約其中。蔡英文融合中華民國／台灣，她還貼心地表述：「沒有人需要為他（她）的出身道歉」。（路透檔案照）

這說來話長。簡單地說，自台灣民主化過程中，族群及認同問題隱約其中。蔣經國認知將長留台灣，李登輝說出中華民國在台灣，陳水扁主張中華民國是台灣，蔡英文融合中華民國／台灣，她還貼心地表述：「沒有人需要為他（她）的出身道歉」（但僅只於此），他（她）們都恰如其份扮演國家元首的角色。今天族群及認同問題幾已消瀰在自由民主體制及福利共同體之中，但為什麼在野黨仍採取強硬決裂式地對抗方式，有時不惜拉扯台灣，唱和對岸呢？關鍵在朝野政權爭奪及北京幕後的角色，前者因為地方派系在民進黨執政時期失去大部份利益，以及威權遺緒下的國民黨人特別是外省權貴後代不適應而加劇。

令人難以理解地是：支持統一者約10~12％，立即統一者低於3％，即近九成人民支持維持現狀／自由民主生活方式，那為什麼有超過三成以上的人民穩定支持親中的政黨呢？除了前述因素外，還有一個微小但關鍵的因子。我的觀察及反省是：在台灣，有或兼有中國情感者約三成，他們看到綠營融合中華民國／台灣，但綠營的主流論述是跳空中華民國，否定兩蔣統治時期，很少理解、尊重、部份接納中華民國、兩蔣時期所代表的記憶、價值（註一）。對深藍族群而言，他（她）們多數不願接受現在中共的統治，但在台灣他（她）們有時覺得自己被冒犯，似無安身立命之處，這樣的情緒更因同溫層的作用及北京認知作戰而鞏固。簡單說：在他（她）們心目中綠營才是眼前的敵人，不是老共。

這就是做為綠營一份子，我支持「中華抗協」與老共競爭抗戰話語權的原因，抗戰與台灣相關性低，但攸關中華民國存亡。要融合中華民國／台灣，我們必須理解、尊重、部份接納中華民國、兩蔣時期所代表的記憶、價值。做這些事較困難複雜的部份在，其中夾雜民主／威權論述的競爭、定期選舉政權爭奪以及北京操控等因素。還有，這無助於爭取深藍選票，但有助於對話及起碼的互信。面對中共犯台企圖，台灣最重要就兩件事：1國人是否團結，2國人是否有抵抗意志。我們要團結國人、和解共生不能不在這方面努力、費心。

註一：部份接納意指，我們堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也不會同意兩蔣時期的威權、鎮壓。

（作者為前退輔會副主委）

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