自由開講》瑞典「工業日報」刊登駐瑞典谷大使瑞生投書：中國必須立刻停止對台灣的無理軍事挑釁！

◎駐瑞典代表處

瑞典全國商業大報「工業日報」（Dagens industri）於本（113）年6月4日以「中國必須立刻停止對台灣的無理軍事挑釁」（Kinas irrationella militärprovokationer mot Taiwan måste upphöra omedelbart）為題刊登駐瑞典代表處谷大使瑞生投書，該文旨在說明台灣堅定維護台海和平穩定現狀之立場。

谷大使表示，台灣新總統賴清德就職3日後，為「懲罰」所謂「分離主義行為」，中國出乎意料地在台灣周圍發動為期2日的大規模軍事演習。

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谷大使強調，中國共產黨從未有一天統治過台灣，最近卻幾乎每日在台灣領空附近侵擾，要求台灣接受「台灣是中國領土神聖不可分割一部份」的謬論。中國「一個中國原則」立場與美國、歐盟及世界上120餘國的「一個中國政策」形成鮮明對比。「一中政策」與「一中原則」一樣係基於「一個中國」的認識，關鍵區別在於「一個中國政策」並未宣稱台灣為中國的一部分或應與中國統一。

谷大使強調，中國共產黨從未有一天統治過台灣，最近卻幾乎每日在台灣領空附近侵擾，要求台灣接受「台灣是中國領土神聖不可分割一部份」的謬論。（翻攝Taiwan in Sweden臉書）

鑒於中國警告台灣新政府並展現共產黨軍隊封鎖台灣及武力統一台灣之能力，歐盟對外事務部於5月23日發表稱明，重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，並強調「台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性」。

此外，美國國務院亦對中國人民解放軍在台灣海峽及台灣周邊舉行聯合軍演深表關切，並指出「中國的行動帶來局勢升級的風險，並侵蝕數十年來維持台海和平穩定的常規」。

本年2月，歐洲議會以高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）二項年度執行報告決議案，該決議案指出中國對台灣的領土主張並無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民。

谷大使認為，台灣的政治過渡是正常與例行的民主進程，中國不應以此為藉口採取挑釁或威脅措施。從GDP來看，2023年台灣GDP為7,510億美元（相當於歐盟第7）並生產全球90%的先進半導體。自地緣戰略角度觀之，全球40%的商業貨櫃運輸航經台灣海峽，歐盟每年40%貿易量亦經台灣海峽。基此，近3年來，七大工業國集團、北約、歐美峰會聯合聲明多次提及台海和平及穩定是區域及全球安全與繁榮之關鍵。

谷大使表示，威脅無法贏得民心且只會導致區域不穩定及台海對抗加劇。谷大使呼籲中國立即停止對台灣的無理軍事挑釁，吾等堅定維護台海和平穩定現狀，持續推定台海永續和平交流，並捍衛自由民主憲政體制。

瑞典「工業日報」創刊於1976年，報社總部位於瑞典首都斯德哥爾摩，係全國發行之商業日報。依據瑞典年度媒體調查Orvesto報告指出，2023年「工業日報」每日紙本報紙及網站觸及約625,000人次，觸及率在瑞典全國性報紙中排名第5。

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