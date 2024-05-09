自由開講》瑞典代表處谷大使瑞生：盼瑞典在第77屆世界衛生大會公開發言支持台灣有意義參與

◎瑞典代表處

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（Institute for Security & Development Policy，ISDP）於本（113）年5月8日上午以「新冠疫情後的全球健康：瞭解台灣有意義參與世界衛生大會的努力」（Global Health in the Wake of Covid-19: Understanding Taiwan’s Bid for Meaningful Participation in the WHA）為題辦理線上研討會，由該所所長施萬通（Niklas Swanström）及駐瑞典代表處谷大使瑞生致開幕詞及主持，邀集歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）及我國東海大學政治系沈有忠教授線上參與。

此次線上研討會是由瑞典智庫「安全與發展政策研究所」所長施萬通（Niklas Swanström）（左）及駐瑞典代表處谷大使瑞生（右）致開幕詞及主持。（瑞典代表處提供）

谷大使以紐埃、庫克群島及列支敦斯登為例指出，自國際法角度觀之，是否為聯合國會員國與能否成為世界衛生組織會員國並無關係。在實踐層面，台灣遭排除於WHA之外導致台灣無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）等機制即時獲取並分享疫病資訊。支持台灣有意義參與WHA不僅符合理念相近國家共享價值，亦符合其共同利益。基此，谷大使呼籲瑞典政府能一本向來支持台灣參與WHA的立場，令其代表於本年世界衛生大會總討論公開為我執言。

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東海大學沈有忠教授則表示，台灣為一民主國家，支持台灣民主即為強化全球民主陣營力量。台灣可以為全球醫療衛生做出貢獻並提升全球健康治理，將台灣排除於WHA之外侵犯台灣民眾的健康人權，支持台灣參與全球健康議題的討論有助於促進區域穩定及和平。沈教授更指出，為能以實際行動支持台灣，理念相近國家可透過參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的平台支持台灣，經由公眾外交管道說服其他國家、簽署雙邊或多邊協議及嘗試以修改WHA章程等法律手段支持台灣參與WHA。

東海大學沈有忠教授則表示，台灣為一民主國家，支持台灣民主即為強化全球民主陣營力量。（資料照）

歐洲議會對中國關係代表團包瑞翰團長表示，2008年至2016年年間台灣曾以觀察員參與WHA，顯見台灣之參與並非法律問題，而係政治問題。新冠肺炎疫情期間，台灣妥善防疫以及應對疫情，世界可以受益於台灣的防疫經驗；台灣更以捐贈醫療物資等實際行動展現有能力亦有意願可以提供協助。台灣扮演之積極角色應得到認可，歐洲議會絕大多數議員支持台灣有意義參與WHA、INTERPO以及UNFCCC等國際組織。包團長認為，吾等未來應思考如何更有效動員公民社會為台灣發聲以讓台灣參與WHA。

歐洲議會對中國關係代表團包瑞翰團長表示，2008年至2016年年間台灣曾以觀察員參與WHA，顯見台灣之參與並非法律問題，而係政治問題。（路透社）

「安全與發展政策研究所」係總部位於斯德哥爾摩的非營利、無黨派之研究暨政策組織，致力於擴大受眾對國際事務之理解，旨在提供戰略分析及務實解決方案以協助公私部門決策者實現目標，主要關注領域為安全、衝突及發展之相互關係。該所於本年3月21日在其官網宣布成立「斯德哥爾摩台灣中心」（Stockholm Taiwan Center，STC），盼促進各方瞭解台灣在國際事務中之重要性。

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