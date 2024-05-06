自由開講》聲援台灣參與WHA

推動「台灣參與WHA」的使命雖是艱難繁重，我們仍要團結海內外的力量，堅忍地戮力前進，盡心盡力地向世界傳遞台灣的聲音。（圖片來源：台灣駐外使館 Taiwan em São Paulo 臉書）

◎北加州台美人社團

第77屆世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）將於五月廿七日到六月一日在瑞士日內瓦召開。遺憾的是，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在中共的施壓下，純粹以政治為考量，毫無正當性地持續拒絕台灣與會。這不僅違反WHO「人人享有健康 （Health for All）」的願景，更是破壞全球公共衛生的合作及安全。

聯合國於1948年四月七日設立世界衛生組織，其宗旨為「促進人類健康、保障世界安全、服務弱勢群體」。WHO致力於確保全人類每個人都能夠獲得最高水準的健康，在促進及保護全球人民的健康方面扮演核心關鍵的角色。WHA是WHO的最高決策機構，每年五月於日內瓦召開。

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台灣在武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）的抗疫過程上表現優異，因而贏得全球高度的肯定和推崇，成為世界的防疫典範，台灣也樂意與其他國家分享防疫經驗。病毒無國界，排除台灣參與WHA違背WHO的宗旨，是WHO的治理瑕疵、世界的損失，也是不公不義的行徑。

近年來，愈來愈多國家為台灣發聲，去年全球80餘國超過1700名國會議員呼籲WHO接納臺灣，今年已有美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）、七大工業國集團（G7外長會議）、日本 （外交藍皮書）、歐洲議會、德國、比利時外交部長拉碧 （Hadja Lahbib）、盧森堡國會與荷蘭眾議院重申挺台參與WHA的立場，台灣在爭取參與WHA的路上並不孤單。

台灣有良好的公衛醫療體系和傑出的防疫能力，以及持續對夥伴國家提供實質的協助，絕對有助於WHO推動各項任務。我們促請WHO和國際社會正視台灣2,350萬人民對參與世界衛生體系的堅決期盼，台灣是世界的良善力量， WHO應該勇敢地接受台灣與會！台灣必將對世界醫療公衛做出優質的貢獻。

推動「台灣參與WHA」的使命雖是艱難繁重，我們仍要團結海內外的力量，堅忍地戮力前進，盡心盡力地向世界傳遞台灣的聲音。台灣亦可在日內瓦與夥伴國家進行會談，爭取參加醫藥專業會議，拓展醫衛合作。也應積極響應美國的全球衛生安全戰略（GHSS），聯合防守印太區域的衛生安全，共同阻止危害人類安全的威脅。

連署社團：

北加州台灣會館Taiwanese American Center of Northern California

北美洲台灣人醫師協會北加州分會NATMA - Northern California Chapter

北美洲台灣人醫師協會教授委員會NATMA - Faculty Members Committee

北美洲台灣人教授協會北加分會NATPA - Northern California Chapter

舊金山灣區台灣商會Taiwanese Chamber of Commerce of San Francisco Bay Area

北加州台灣文化體育協會Taiwanese Culture and Sports Association

北加州南灣台灣同鄉會Northern California South Bay Taiwanese Association

北加州台灣人僑界聖荷西急難救助協會Northern California San Jose Taiwanese Community Care Network Organization

傅紅玉基金會Anita Hong Foundation

Cupertino 台中友誼城市協會Cupertino-Tai Chung Friendship Cities

北加州台灣學校聯合會

北加州台灣論壇Taiwan Forum

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