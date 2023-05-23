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自由開講》WHO屈服中國不邀台灣與會，有損國際聲譽與台灣權益

2023/05/23 11:46

◎邱志偉

世界衛生組織在最新的大會討論議程，第76屆年度大會（WHA）再度決定不邀台灣與會。鑒於世界衛生組織向來強調，不能讓任何人權益受損「Leave No One Behind」，這也是聯合國在永續發展的目標。非常遺憾的是，遇到台灣議題時，台灣的權益卻是可以被Behind。我們非常遺憾，更要嚴正抗議WHO屈服於中國的無理取鬧，再度不邀請台灣與會。中國在武漢肺炎時，作為危害世界公共衛生的主要代表，台灣才是模範生，邀中不納台，完全對世局無助，也對國際發出錯誤訊息。

世界衛生組織在最新的大會討論議程，第76屆年度大會（WHA）再度決定不邀台灣與會。（路透社）

從2017年以來，世界衛生組織屈服於中國的壓力下，已經多年草率不邀台灣與會。過去世界衛生組織被指控，與中國簽有密約備忘錄，在未經世界各會員國同意之下，逕行要遵守中國決議。這項密約已經遭到國際社會詬病許久，看來至今依然發揮影響力，令人高度遺憾。前美國國安顧問博明就曾批評，世界衛生組織根本無力應付武漢肺炎的多變疫情，更對中國完全不遵守國際衛生規範，甚至對於中國杯葛疫情調查，毫無辦法。屈服於中國壓力的後果，就是全球都遭殃。

此外，在這次WHA大會上，還有一的影響深遠的插曲，那就是世界衛生組織再也不承認來自台灣的護照，讓台灣記者已經無法以護照申請記者證。這種做法已經是嚴重侵害新聞採訪自由，這是讓威權控制國際秩序，連最基本的採訪權都遭觸犯，應該已經是國際級的醜聞。若台灣這樣的單一國家權益，都可以任由中國恣意侵害，未來中國必定變本加厲的用這樣的模式，複製到其他中國不滿的國家身上。

事實上，中國早就在聯合國大樓施行這樣侵害台灣人民權益。近年來，國人赴聯合國大樓參觀，已經不能再以護照作為入館證件，必須要多加上台胞證。此等羞辱台灣人民做法，聯合國竟然豪不吭聲，任由中國上下其手。不服從這項指令者，甚至會因此喪失工作。這也難怪聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）會遭到國際媒體質疑，是否中國控館這棟大樓。如今，中國之手已經從美國紐約，延伸至瑞士日內瓦。若我們再不加以阻止，中國的手會在世界各角落傷害台灣人民的權益，更惡意羞辱我國國格。

近年來，國人赴聯合國大樓參觀，已經不能再以護照作為入館證件，必須要多加上台胞證。此等羞辱台灣人民做法，聯合國竟然豪不吭聲，任由中國上下其手。不服從這項指令者，甚至會因此喪失工作。這也難怪聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）會遭到國際媒體質疑，是否中國控館這棟大樓。（法新社）

這次世界衛生大會再次不邀請我們入會，中國代表團自然繼續妄言不止，將羞辱台灣人民權益列為光榮勳章。但我們不能忘記的是，〈聯合國2758號決議〉從未處理台灣地位，中國代表權問題也跟台灣地位無關。我國毫無任何意願，在國際社會上製造「兩個中國」，我們爭的只是國人的福祉。期盼世界衛生組織應當以蒼生為念，鑒於COVID-19發源國中國對世界的傷害，給台灣參加大會，應該是國際社會最基本的公理正義價值，這也才符合世衛成立的初衷！

（立法委員）

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