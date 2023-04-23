自由開講》兩岸語言當然可以切割，看誰才是「真無知」！

◎洪昱睿

前中國國民黨文傳會主委楊渡先生，於四月二十日上午在《聯合報》上發表了一篇名為《兩岸語言要怎麼切割？》的評論文章。內容從台灣某特定中學教科書中提到「土豆」一詞談起，楊並表示，雖然「土豆」在台灣指的是「花生」；而中國所稱的「土豆」則廣泛意指台灣的「馬鈴薯」，他更表示作出明白針貶的立委、誠實回答的部長「實在是讓人啼笑皆非的無知典型。」

近日康軒版國中生物課本中使用中國用語「土豆」稱呼馬鈴薯，引起熱議。（康軒提供）

依楊渡所指，其認為「土豆」或「馬鈴薯」亦不等同中國全境皆在使用，不是用中國用語、台灣用語即可輕言切割的。更甚者，彷彿只有「福佬話」才叫「台灣話」，只能有一種語言，才代表台灣，那是對台灣多元文化、多元族群的無知。

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筆者必須說，楊先生的觀點和現實有極大的矛盾與落差。您不妨去查閱看看《國家語言發展法》當中有什麼奧妙吧！看看誰才是「真無知」。

而另外，同一個名詞，在不同國家有不同讀音，也不需要大驚小怪的。例如日文中的「民主」（みんしゅ）、「共和」（きょうわ」；在韓文中就成了「民主」（민주）、「共和」（공화）。

教育部長潘文忠日前對於「土豆」事件相當意外，更驚呼「我們的審查不可能通過這個」。（資料照）

回到台灣來講；明明有很多詞語可以用本地華語發音，究竟又有何等重要性，而需以中國普遍的字詞去替代？而台灣本地的用語，也不見得要去取代中國字詞吧！

即便如筆者一般；講「影片」就講「影片」，而不會說成「視頻」，而類似「碰瓷」、「山寨」等更是幾乎沒有說過。這除了台灣自有說法之外，也更在乎「中國統戰宣傳伎倆」。

我們這裡是一個主權獨立國家：台灣。用台灣福佬、台灣客家、台灣華語、閩北、閩東、高山各族、平埔族群，最多加上美式英語和台灣手語，已綽綽有餘。想習得一些中國用語，無可厚非，但沒有必要本末倒置！

（語文工作者）

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