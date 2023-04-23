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自由開講》尹錫悅的一句話 瞬間讓中國跳腳！

2023/04/23 12:06

◎楊以彬

19日，路透社刊出南韓總統尹錫悅的專訪內容。其中，他的一席「台灣問題是全球性問題」的說法，引爆中韓尖銳的外交交鋒和政治對壘。對此，中國立馬強烈譴責南韓不要多事，連外長秦剛都親自出面警告勿玩火自焚；但南韓也不甘示弱，旋即召見中國駐韓大使，罕見用「這是令人質疑中國國格的外交失禮行為」的強硬措詞回擊。

19日，路透社刊出南韓總統尹錫悅（中）的專訪內容。其中，他的一席「台灣問題是全球性問題」的說法，引爆中韓尖銳的外交交鋒和政治對壘。（路透社）

回顧中韓關係歷史，雙方單純就台灣問題，如此大動干戈，實屬罕見。事實上，台灣問題國際化的主張，早在文在寅執政後期就曾提過，尹錫悅任內，也在不同場合論及，況且事後證明，南韓政府至多停留在立場表述階段，並未在政策作為上公然違背北京的一中原則。

既如此，此次中國為何會對尹錫悅對台言論強烈反彈呢？事出有因，根據近來的政治脈絡判斷，中國根本是怒給南韓背後的美國看的，所謂「項莊舞劍、意在沛公」，因為尹錫悅特別挑在即將訪美的前夕，發表與美立場高度契合的對台言論，聽在中國耳裡，更覺刺耳。

當然，中國也不是傻瓜，他們清楚尹錫悅的專訪，絕對是經過精心計算後刻意為之的，目的就是想藉由訪美向美國交心，表態在美中競爭的大格局，南韓會逐漸靠攏美國。而一旦美國印太戰略布局多了南韓堅實的盟友，美日韓台菲的合作關係越趨緊密，不僅第一島鏈的圍堵中國力量將更為穩固，也強化美國在東北亞的戰略優勢，這才是中國最為在意懼怕的。

而中國深恐南韓未來全面靠美的擔憂，不是沒理由。因為南韓近來已出現以實際行動落實「親美疏中」路線的跡象。其中有兩個徵兆值得觀察。首先，本月20日，南韓聯合參謀本部議長（相當我國的參謀總長）首次公開訪問位於慶尚北道星州郡的薩德（THAAD）反導系統基地，這對有「薩德恐懼症」的中國而言，無疑是赤裸裸的親美反中的挑釁行為。

第二個徵兆是習近平在12日前往廣州視察時，無預警地參觀南韓「樂金顯示公司」（LG Display）。這是他2012年上任以來，首次視察南韓在中企業，並稱此舉反映韓中關係的改善勢頭，其拉攏南韓的政治意涵不言可喻。然而僅過一星期，尹錫悅就發表「台灣問題全球化」的對台言論，此舉不啻打臉習近平，大國顏面何處放。對此，習的戰狼群們，不藉此機會為老闆報仇，更待何時。

最後，對台灣而言，對於尹錫悅的對台言論，我們雖以正面看待，但不需存有過多的美好想像。畢竟，南韓基於自身國家利益的考量，不可能公開以實際行動挺台灣，進而與中國決裂。然而，從整體地緣政治連動關係而言，尹錫悅此次訪美，對台灣乃至東北亞局勢後續的政治影響，仍值得我方密切關注。

（大學教師）

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