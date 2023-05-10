自由開講》臺灣需要WHO，WHO也需要臺灣！

◎蘇緯政

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於五月九日發表《臺灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Taiwan as an Observer in the World Health Assembly）》聲明，強力鼓勵（strongly encourage）「世界衛生組織（WHO）」邀請臺灣以觀察員身分參與本屆WHA，讓臺灣在會中與各國分享專業知識，此外，更表示排除臺灣不僅沒有道理，同時會損及全球對公衛合作與安全所要求的包容性。

美國國務卿布林肯昨（9日）發出聲明，敦促世界衛生組織邀請台灣，參與第76屆世界衛生大會。（彭博）

第七十六屆世界衛生大會（WHA）即將於五月二十一日至三十日在瑞士日內瓦舉行，衛福部部長薛瑞元表示，臺灣至今尚未收到WHA邀請函，但屆時將親自率團前往，表達臺灣希望以觀察員身分參與的立場。

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面對中國的惡意阻撓，臺灣今年能否順利參與WHA，確實仍有不少變數。然而，令人感動的是，臺灣人民的意志堅韌，民間與政府分進合擊，不論是民間籌組宣達團聲援、僑界或商界的各類倡議活動，以及政府積極與相關國家進行雙邊會談、參加活動或論壇等，都有助於讓臺灣的聲音被世界聽見。

近來，國際社會對臺灣參與WHA的支持與日俱增，今年四月十八日，七大工業國集團（G7）外長會議的會後聯合聲明，支持臺灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）技術會議；四月十日，臺、美雙方於美國華府召開會議，美國國務院發言人辦公室透過新聞稿表示，美國對臺灣的支持堅若磐石，並承諾將協同理念相近的國家，持續支持臺灣有意義參與「世界衛生組織（WHO）」、國際民航組織（ICAO）在內的聯合國體系及其他國際組織，以具體行動協助臺灣擴展國際空間。

此外，像是加拿大總理、史瓦帝尼王國總理、美國國務卿、日本外務大臣、捷克外交部長、瑞典外交部長、吐瓦魯國國會議長等，都曾公開表達支持臺灣參與WHA；我們的邦交國如海地、巴拉圭、史瓦帝尼、貝里斯等國，與美國、日本、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、立陶宛、捷克、盧森堡等國家，也分別在WHA發言提及臺灣，肯定臺灣在對抗COVID-19的重大貢獻；甚至，各國的立法部門與跨國議會，如美國國會、歐洲議會、德國議會、波蘭國會、瑞典國會、關島議會等，更以通過法案、決議或致函WHO等方式相挺臺灣。

《世界衛生組織組織法》明白揭示：「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。」

疾病防疫無缺口、衛生醫療無國界，臺灣是全球防疫與健康守護不可或缺的夥伴，WHO應秉持中立、專業原則，不可因為政治力介入或其他外在因素，罔顧國際社會廣泛支持臺灣實質參與WHA的呼籲，逕自將臺灣摒除在外。

「臺灣需要WHO、WHO也需要臺灣！」臺灣成為WHO會員國，不僅可確保臺灣人民健康與生命的集體人權，同時，將臺灣納入全球衛生及防疫體系，也可讓臺灣與世界共享公衛、醫療的寶貴經驗與先進科技等專業能量，善盡國際社會責任，且不論防疫、抗疫、疫後復甦、全球人道醫療、人類健康與永續發展，我們絕對有能力、有意願做出更多的貢獻。

臺灣是世界的臺灣，我們一直是國際社會負責任、專業、良善、值得信賴的合作夥伴。只要臺灣人民堅定信念、齊心努力，朝野政黨放下歧見、攜手合作，結合國際友人對我們的熱情支持，一起積極並持續推動「臺灣加入世界衛生組織（WHO）會員國」運動，讓國際社會看見臺灣人民的集體意志與堅定決心。我真心相信，有志者事竟成！

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於五月九日發表《臺灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Taiwan as an Observer in the World Health Assembly）》聲明

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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