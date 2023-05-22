自由開講》談蔡總統的就職周年演說：為台灣在全球動盪不安格局站穩根基

◎邱志偉

蔡英文總統在5月20日就職滿7年這天，發表了「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」演說。這是繼去年底宣布兵役政策以來，總統再次對全國民眾演說。回首蔡總統第二任這段時間，台灣與國際社會的連結有了飛躍性成長，同時台灣也走過近三年的COVID-19疫情，已經是個嶄新時代來臨。

蔡英文總統在5月20日就職滿7年這天，發表了「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」演說。（資料照）

蔡總統此刻演說，有重要且關鍵的定錨作用，不只是在向國際社會作成果報告，同時也是對於未來各黨總統候選人的期許，特別是本黨總統候選人賴清德副總統，在過去這段時間與蔡總統密切合作，這七年時間裡，賴清德歷任行政院長、副總統，所有施政成果都與其高度相關，由其繼續掌舵台灣，也是最適才適所。

請繼續往下閱讀...

首先，我要高度肯定蔡英文總統在這場演說，重新團結了台灣。我特別看了美國總統拜登，今年2月發表的國情咨文演說，雖然場合不太相同，但談到國政難免也會批評在野黨對其施政的阻礙。但蔡總統在這份演講稿當中，針對施政的得與失都歸咎於自己。例如在缺蛋、物價問題，蔡總統承認自己確實做得不夠好，概括承擔一切責難，沒有推諉。我認為這樣負責任表現，相當正確，我們完全執政就要對問題負責。蔡總統沒有隻字片語提到在野黨，我相信民進黨以外的所有政黨，應當都能感受到蔡總統誠意。

其次，有關中國的問題，其實蔡總統也談的相當克制，保持她參選時就有過的承諾，強調不挑釁、也不在壓力下屈服，這點七年來沒有改變。我細讀內文更發現，點名「中國」的地方，只有兩處，真的是在指責的也僅有一處。對於兩岸關係，蔡總統仍舊提到對話的意願，台灣沒有在G7譴責中國或是國際社會對中國不友善之際，甚至是WHA仍在中國打壓下，不邀請台灣與會，蔡總統都沒有加以發揮。我認為中國國家主席習近平，作為中國及中共領導人，應該要好好尊重台灣有這樣一位總統，縱使面對中國凌遲，我們雖堅不屈服，但也沒有以此挑撥兩岸關係，台灣有這樣的總統，中國還有什麼好不滿或計較的？

再者，台灣在蔡總統執政這七年期間，經濟成長相較前朝政府更多，並在疫情艱困、全球經濟陷入危機之際，台灣尚可逆勢成長，這都有賴過去幾年，地緣政治衝突下，蔡總統堅定站在美國為首的民主陣營，讓更多台商選擇「脫中回台」，甚至包含新南向投資這幾年從數據來看，也成長迅速，對中貿易依賴持續下降，都是蔡總統這幾年為台灣打下的良好根基。在居住問題上，雖然高房價問題始終難以根除，但蔡總統上任以來積極興建社宅，行政院團隊更多次施行大規模的租金補貼，試圖減緩年輕人的住房負擔。不過，依然有許多人，礙於房東稅務問題，無法申請補貼，政府如何加以協助，必須要拿出方法。

蔡總統此刻演說，有重要且關鍵的定錨作用，不只是在向國際社會作成果報告，同時也是對於未來各黨總統候選人的期許，特別是本黨總統候選人賴清德副總統。（資料照）

至於，國防方面，蔡總統任內獲得美國批准售台66架新式F-16V戰機，這是自李登輝總統以來，將近30多年最大的一筆軍售案，是台灣對美關係以及國防強化戰力的重要象徵，對我國應對中國威脅相當關鍵。此外，這幾年蔡總統堅持發展潛艦國造計畫，也是對我國國防工業與國防自主，都有深遠的正面影響。

最後，這幾年執政下來，當然也還有必須努力之處，包含低薪問題、通膨問題、高房價問題、能源分配問題，特別是供電穩定等，這都是後疫情時代，台灣還有很多必須努力之處。民進黨未來若要繼續執政、國會要能過半，上述問題必須加以檢討，未來若還有執政機會，要務實思考，如何說服國民，執政團隊能解決問題。

不過，回顧七年執政，本人還要給予蔡英文總統高度肯定，也盼賴副總統在此基礎上，繼續前進。千萬不要忘記，民進黨去年底才遭逢巨大的敗選。我們還是必須反躬自省，如何讓國人有感，這不單只是宣傳問題，更攸關明年大選投票、選民的投票行為，均將牽動台灣未來走向乃至於亞洲與世界局勢的方向！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法