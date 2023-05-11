胡，怎麼說》解構郭台銘最肖想的「勝利方程式」!

郭台銘接連對民進黨蔡英文政府發動訊息戰、認知戰，造出一波波瘋狗惡浪，他的政治企圖及謀略也昭然若揭，他最肖想的「勝利方程式」浮出，以下分四階段解析:

第一階段（現階段），操作對象就是「藍」內-中國國民黨黨內，他的目標很清楚，就是壓侯（侯友宜）、逼朱（朱立倫），先想方設法讓中國國民黨原預定本月17日徵召侯友宜的計畫時程暫緩、再尋求生變。

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郭台銘「操作藍內（國民黨內）」的手法，主要不是靠爭取黨中央的支持，而是以狠打民進黨來凝聚深藍群眾簇擁在郭的旗下，他親手炮製「這個大小姐叫你不要買」擋疫苗的「九假一真」新聞當做訊息戰砲彈，帶頭向民進黨發起認知戰，砲轟狠擊蔡英文政府，藍軍政、媒、網、粉、紅等馬上跟進郭搖旗吶喊，郭台銘立馬成了藍核心，朱立倫的黨中央被逼到邊緣。

郭台銘一方面操作訊息認知戰為他造浪、同時花巨資動員各地方藍軍諸侯為他造勢，只見遊覽車一車、十車、數百車，藍軍群眾千旗萬頭攢動，場面炒的鬧熱滾滾。郭台銘挾著這股藍勢、踏著這波藍色瘋狗浪，形成地方包圍中央，頗有當年墨索里尼率數萬法西斯黨徒黑衫軍進軍羅馬、逼宮取得宰相權位的架勢。

藍軍內部不少人認為郭台銘比侯友宜「不耐打」，綠營則普遍認為郭台銘比侯友宜「好打」，郭台銘發動這波訊息認知戰，就是要營造他以攻為守比侯更耐打、對付綠軍的戰力強過侯、比侯更不好打的印象。

17日若朱立倫領導的黨中央，未徵召提名侯友宜，郭台銘以攻打綠營來「操作藍內」的壓侯、逼朱之圖謀，算是成功了一半。即使國民黨17日提出侯友宜，但可能只是「推舉」，而不是確定「徵召提名」，那郭台銘還可以玩很大，那就進入下一個階段了。

第二階段，郭的操作對象就是「泛藍」，與郭交往甚密的國民黨秘書長黃健庭就說，若在國民黨內辦初選，郭台銘沒資格參加，所以在第二階段泛藍整合時，納入郭台銘。這就讓郭台銘有很大的操作空間，反而讓侯友宜處處受制。

郭的如意算盤應是，國民黨（藍）即使推舉侯友宜，但泛藍其他勢力推舉我郭台銘，泛藍要整合，就要侯、郭比比看，除了兩人拚民調，還有什麼能讓人心不服也不得不口服的方法呢?這階段郭的目標，不但壓侯，去侯、逼侯當他的副手，促成「郭侯配」。

民調本來一直領先不少的侯友宜，國民黨卻不徵召他而一直拖，拖到他民調下滑，而現在郭台銘羽翼已成，拚民調誰也沒把握，侯真的吃了啞巴虧。國民黨中央為何一直拖、一直拖等郭台銘?也有人認為是朱立倫在操作，甚至被懷疑背後有境外勢力的影響....。如郭成功壓侯勝出，那就進入第三階段。

第三階段，郭的操作對象是「非綠」陣營，說白了，就是整合柯文哲啦。柯文哲自稱他99.99999%會參選2024年總統，但剩下的千萬分之1不會參選，可能變數在哪?目前看來，郭台銘自信滿滿對付柯文哲有一套。但除了政治利益交換，大約也沒什麼要整合的了，反正藍白早就合成泛藍了。

第四階段，進入大選的操作對象，郭台銘講了一堆，什麼不要彈藥庫要科技島、不要軍購、手中沒刀槍、人家就不會打你...，說穿了，他若獲得國民黨提名推荐為總統候選人，屆時他的兩岸關係訴求，總括的說就是「委屈的和平也是和平」，用中共迫近的武力侵略威脅，來拉選票、實際就是爭取寧可下跪臣服在中共專制暴政下、也不願捍衛國家的軟骨選票。

如寄希望於外力侵略，以求勝選，這一點非常卑鄙下流無恥，但實在不容輕忽，有人估計，中共軍方在大選前若對台灣有較大的「意外」擦槍走火等戰爭舉動，恐怕會影響上百萬張選票的移動。他的勝利方程式成功日，就是台灣的民主自由淪喪之始!

所作所為親中舔共、都是在埋葬中華民國的政治掘墓人，卻天天在高喊捍衛中華民國、高調喊要守護中華民國國民絕對的民主自由，台灣人民又不是政治全盲了，這些政治騙術、政治騙徒，還能得逞嗎?

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