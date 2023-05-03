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自由開講》聲援台灣參與WHA

2023/05/03 10:18

北加州台美人社團

第76屆世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）將於五月廿一日在瑞士日內瓦召開會議。然而遺憾的是，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在中華人民共和國的施壓下，持續不當地拒絕台灣與會。這不僅違反WHO所揭櫫「推廣健康平權」的目標，更有礙全世界整體的正向發展。

聯合國於1948年四月七日設立世界衛生組織，其宗旨為「促進人類健康、保障世界安全、服務弱勢群體」。世界衛生組織致力於確保全人類每個人都能夠獲得最高水準的健康，在促進和保護全球人民的健康方面扮演著關鍵的核心角色。而WHA是WHO的最高決策機構，每年五月於日內瓦召開。

台灣是最早警覺武漢肺炎嚴重性的國家，並對多國示警。然而，在中國刻意掩飾欺瞞之下，病毒快速擴散全球，對全世界的人命及經濟都造成難以估計的巨大傷害。

就此，台灣立即果斷地採取行動、有效地與人民溝通及傳播相關訊息、並善用科技防疫，因而能全面控制疫情，大大降低傷亡和經濟的負面衝擊，也因此贏得全球的高度肯定和推崇，成為世界的防疫典範，國際媒體對臺灣的正面報導或專文超過3,500篇。台灣也樂意與其他國家分享防疫經驗，Taiwan Can Help，Taiwan Is Helping！

外交部臉書發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布，竟是在世衛大會（WHA）聲援台灣的23國國旗，更將電影經典台詞改為「Feel the need－the need for Taiwan！」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA。（取自外交部臉書）

排除台灣參與WHA是世界的損失，也是不公不義的行徑。中華人民共和國是全球唯一阻撓台灣參與國際事務的國家。近幾年來，愈來愈多國家為台灣發聲，全球80餘國超過1,700名國會議員公開呼籲WHO接納臺灣，美國國會參衆兩院各黨派都極力支持。

台灣傑出的防疫能力，並持續對夥伴國家提供實質的協助，充分顯示WHO排除台灣參與WHA的嚴重錯失！ 我們促請WHO及國際社會正視台灣2,350萬人民對參與世界衛生體系的堅定期盼，台灣是世界的良善力量，現在正是WHO接納台灣、台灣成就貢獻的時刻！

連署社團：

北加州台灣會館

北美洲台灣人醫師協會北加州分會

全球台灣醫衛總會

北加州台灣醫學會

北加州臺灣同鄉聯合會

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