自由開講》聲援台灣參與WHA

北加州台美人社團

第76屆世界衛生大會(World Health Assembly,WHA)將於五月廿一日在瑞士日內瓦召開會議。然而遺憾的是,世界衛生組織(World Health Organization,WHO)在中華人民共和國的施壓下,持續不當地拒絕台灣與會。這不僅違反WHO所揭櫫「推廣健康平權」的目標,更有礙全世界整體的正向發展。

聯合國於1948年四月七日設立世界衛生組織,其宗旨為「促進人類健康、保障世界安全、服務弱勢群體」。世界衛生組織致力於確保全人類每個人都能夠獲得最高水準的健康,在促進和保護全球人民的健康方面扮演著關鍵的核心角色。而WHA是WHO的最高決策機構,每年五月於日內瓦召開。

請繼續往下閱讀...

台灣是最早警覺武漢肺炎嚴重性的國家,並對多國示警。然而,在中國刻意掩飾欺瞞之下,病毒快速擴散全球,對全世界的人命及經濟都造成難以估計的巨大傷害。

就此,台灣立即果斷地採取行動、有效地與人民溝通及傳播相關訊息、並善用科技防疫,因而能全面控制疫情,大大降低傷亡和經濟的負面衝擊,也因此贏得全球的高度肯定和推崇,成為世界的防疫典範,國際媒體對臺灣的正面報導或專文超過3,500篇。台灣也樂意與其他國家分享防疫經驗,Taiwan Can Help,Taiwan Is Helping!

外交部臉書發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布,竟是在世衛大會(WHA)聲援台灣的23國國旗,更將電影經典台詞改為「Feel the need-the need for Taiwan!」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA。(取自外交部臉書)

排除台灣參與WHA是世界的損失,也是不公不義的行徑。中華人民共和國是全球唯一阻撓台灣參與國際事務的國家。近幾年來,愈來愈多國家為台灣發聲,全球80餘國超過1,700名國會議員公開呼籲WHO接納臺灣,美國國會參衆兩院各黨派都極力支持。

台灣傑出的防疫能力,並持續對夥伴國家提供實質的協助,充分顯示WHO排除台灣參與WHA的嚴重錯失! 我們促請WHO及國際社會正視台灣2,350萬人民對參與世界衛生體系的堅定期盼,台灣是世界的良善力量,現在正是WHO接納台灣、台灣成就貢獻的時刻!

連署社團:

北加州台灣會館

北美洲台灣人醫師協會北加州分會

全球台灣醫衛總會

北加州台灣醫學會

北加州臺灣同鄉聯合會

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法