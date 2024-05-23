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社論》台灣的法律戰與爭奪戰

2024/05/23 05:30

蔡規賴隨，「ROC與PRC互不隸屬」，馬英九斥之「新兩國論」，北京痛批「台獨工作者的本性」，但華府聞之淡定。另，聯大二七五八號決議，宛如從一九七一重新開箱，為美中摩擦再闢戰場。北京加緊以該決議掩護「一中原則」，華府稱該決議不涉及台灣主權、並不等於一中原則！北京的「一中原則」，結論是「台灣是中國的一部分」。然而，聯大決議，僅僅承認PRC政府的「中國代表權」。兩者，八竿子打不著。更何況，一九八四的中英聯合聲明，都被北京鄙視為「歷史文件」了，一九七一的聯大決議豈非更「不再具任何現實意義」！

一九七○年代，由於蔣毛內戰狀態難解，美國逐步形成「一個中國政策」。而歷經聯大決議、美中建交公報，PRC搶到「中國代表權」。剩下的是，不再代表中國的蔣氏政權，在冷戰時代基於防堵共黨勢力擴張，被舊金山和約當事國默認「寄宿」台灣。當然，此事未經台灣人民同意。而蔣氏政權，也繼續以「反攻大陸、解救同胞」，來合理化萬年國會、黨國體制、終身掌權。當年，國共兩黨都堅持一個中國，台灣主權議題則被壓制討論。直到李登輝繼任大位，啟動民主化、本土化工程，事情開始起變化、複雜化。

「美國的一中政策」，「認知到」、「不提出異議」北京主張「台灣是中國的一部分」，對台灣主權實際上保留「未定論」立場。然而，「美國的一中政策」，至後蔣時代開始遭到衝擊。一是一九八○年代後期，台灣快速民主化、本土化，華府對「李登輝震撼」，迄仍抱持慣性思維，絕不令其衝擊美中關係，因為中國是大局、利益大。一九九九，李氏卸任前，「特殊的國與國關係」，引發美中雙管齊下的折騰。但，對於台灣越來越民主，華府亦難公然否定自己標舉的價值。二是，鄧小平總設計的改革開放，一方面留下六四陰影，一方面江、胡因貪腐出現威權主義軟化跡象。華府一度認為，六四純屬例外，中國仍往美方期待的方向演變。詎料，二○一二，習近平接班，帶來不一樣的答案。從川普到拜登，美中衝突從預測變成事實。

冷戰結束，儘管全球化把世界拉平，上述兩大衝擊仍在持續發酵。二○一七川普因素投入，美中關係終因第三個衝擊而回不了頭：二○二○爆發新冠疫情，病毒源頭指向武漢，造成全球性公衛災難，且北京堅拒國際調查。川普，為此付出連任敗選代價。疫情延燒三年，習近平與中國的形象，在國際徹底破產。反觀，成功的民主防疫，可信賴的供應鏈，在全球哀鴻遍野的背景下，令台灣的可見度、重要性、正能量瞬間拉高。至於習近平，疫情三年期間，香港國安法、黨國權力三連任、清零封控重創經濟，整個中國向文革氣氛倒帶。

二○二二，第四個衝擊來臨：習近平、普廷以北京冬奧為平台，中俄聯合聲明合作無上限，三週之後普廷入侵烏克蘭，歹戲拖棚至今。習對普不離不棄，令美中關係更加螺旋下墜。中俄伊朝，專制軸心，對西方的敵意越來越裸露。更多的衝擊，可能還在後頭。

二○一六以來，北京對台脅迫與日俱增，機艦侵擾常態化、否認海峽中線存在、金廈海域不存在禁止限制水域，乃至懲戒名嘴管轄台灣言論自由，此外，還加緊擴大解釋聯大二七五八號決議，對台灣發起主權法律戰。影響所及，拜登武裝台灣、協助自衛並聯合盟友致力維護台海和平穩定。值得一提的是，美國國務院、國會一反多年之低調，公開反擊北京扭曲聯大決議捏稱「台灣是中國的一部分」。雖然華府尚未全面挑戰北京的「一中原則」，但針鋒相對的外交駁火不時出現。習近平之「中國終將統一台灣」，透露他不無可能鋌而走險，也因此刺激美國保台抗中的危機感。

也許，普廷與習近平的下一步，寄望十一月的美國大選。不過，「進階版川普」，對他們是福是禍，還難說。日前川普表示：習主席、普廷總統，現在正聚在一起制定計畫，準備搞破壞，因為這是他們最終的目的。這番話，似乎衝著近日普廷再訪北京而來，他們簽署的最新版聯合聲明稱：「俄方反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動。」不能排除一種反諷，即使川普捲土重來，四年前拜登必須沿著川普路線，四年後川普也無法逆轉拜登路線。果真如此，世界格局大轉型，大國、集團衝突，以及他們對台灣的法律戰與爭奪戰，恐將一一上演。

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