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自由廣場》堅守台灣海域的安全與主權

2024/02/26 05:30

◎ 缺理

近期，金門海域發生的中國快艇侵犯事件，再次凸顯了台灣海域安全與主權的重要性。面對中共的持續挑釁，台灣政府展現了堅決捍衛海疆與國家主權的決心，這不僅是對國民權益的保障，更是對國際法與區域和平穩定的維護。

這起事件中，一艘無船名、無國籍、無識別標誌的中國「三無船」擅自闖入我方管制海域，並在我方海巡機關依法執行查察時發生翻覆意外，造成人員傷亡。此一事件不僅揭露了中國對於非法船隻的縱容態度，更反映出中共企圖透過各種手段，包括法律戰與灰色地帶戰術，來挑戰台灣的主權與管轄權。

值得注意的是，中國國台辦對此事件的回應，先是否認台灣有設置禁限制水域的權利，隨後又藉由海監船的侵入行為，試圖進一步挑戰台灣的主權邊界。這種行為不僅無視國際法規範，更是對台灣海域安全與和平穩定的嚴重威脅。

對此，台灣社會應當有更高度的警覺與團結。支持政府堅定不移地捍衛海疆與國家主權，並透過法律與國際合作，加強對我方海域的管制與保護，是當務之急。同時，面對中共不斷擴大的灰色地帶衝突，台灣政府需採取更積極的策略與作為，包括強化海巡機關力量與設備、提升執法能力，以及透過外交途徑，加強與國際社會的溝通與合作，共同面對來自中共的挑戰。

在這樣的背景下，國內部分在野人士的態度顯得格外重要。面對國家安全與主權的嚴峻挑戰，應該放下政治立場，團結一致對外。任何試圖將此類事件政治化，或對政府的必要防衛措施進行無理批評的行為，都將對國家的長遠利益造成損害。我們必須認清，面對挑釁與壓力，唯有國家團結一致，才能夠有效地保護我們的海域安全與國家主權。

此外，台灣社會也應該對中共的各種挑釁保持高度警覺，並理性地評估與回應。只有透過理性的公共討論、政府的積極作為，以及國際社會的支持與合作，台灣才能在這場關乎國家安全與主權的必要之戰中，站穩腳步，守護我們共同的家園。

（作者從商）

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