自由開講》投誠還是測試？阮男事件揭示我國海防安全隱患與國際反應

◎茜茜

9日中國籍阮姓男子駕快艇闖入淡水河防區，並向我國海巡人員投誠，引發國人關注和臆測；事件的背景和潛在動機使得阮男的處置成為焦點，對於我國而言，該事件不僅是一個國安問題，更是一個涉及外交、國防和人權的複雜議題。

中國的潛在戰略意圖

首先，分析中國可能的戰略意圖，阮男的行動被懷疑是中國對我國海防系統的測試，根據過去一年內18起類似案例，中國可能在有意識地測試我國的海防漏洞，此事件中的阮男，經歷和背景與以往的案例有所不同，顯得更加斯文且有海軍服役經歷，這使得事件更加引人注目，如果中國確實利用這些個案來測試我國的防禦系統，那麼這種行為無疑是對我國安全的一種挑釁，也是對國際規範的挑戰。

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針對9日查獲中國人士非法入境案舉行記者會，海巡署長張忠龍（中）、副署長謝慶欽（右）等人11日舉行記者會說明，並追究人員疏失責任，從北部分署分署長到雷操手，共10人被處以申誡到記過處分。（中央社）

國際社會的看法與反應

國際社會應該如何看待這一事件？首先，應該譴責任何形式的跨國界挑釁行為，尤其是在這種情況下，中國可能利用個人進行測試，這不僅違反了國際法，還增加了區域緊張局勢；其次，國際社會應該支持我國在自衛和保護國家安全方面的努力，包括提升海防系統的技術和人力配置；此外，應該鼓勵各國加強與我國的合作，特別是在情報和技術方面，以應對來自中國的持續挑戰。

我國的應對策略

對於我國而言，如何處置阮男是一個棘手的問題；首先，應該對阮男的動機進行全面調查，包括他的背景、經歷和行動路線，這需要國安系統的介入，以確保所有信息的真實性和完整性，如果證實阮男的確是投奔自由，並且沒有從事間諜活動的證據，我國應該考慮如何妥善安置他，並使他了解我國的民主和自由價值。

阮男的潛在利用價值

阮男如果真心嚮往民主自由，我國可以將他作為反共的宣傳工具，通過向國際社會展示阮男的經歷和轉變，可以揭露中國的專制政權和其對個人自由的壓迫，從而爭取更多國際支持；此外，我國可以利用這些投奔者的案例，宣傳自身的自由民主價值，並且強化對中國的國際批判聲浪。

最終處置方案

如何處置阮男？我國需要綜合考量多方面因素，基於人道主義精神和對民主價值的堅持，我國應該優先考慮阮男的個人意願和人權狀況；同時，也要嚴格調查以確保國家安全，通過公開透明的處理方式，我國可以向國際社會展示其在法治、人權和民主方面的堅持，並強化國際社會對中國威脅的認識和警惕。

（作者為研究生）

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