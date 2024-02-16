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自由開講》捍衛領海，金門海域事件彰顯的國家安全議題

2024/02/16 15:12

王天宇

前（14）日我國金門海巡隊下午1點45分巡防艇在北碇外海，追捕越界中國漁船時，因追捕過程中中國漁船蛇行導致四名漁民落水，造成一人死亡一失蹤，其餘兩人獲救無生命危險；對此，中共國台辦表達強烈不滿，痛批警方執法過當嚴重傷害兩岸同胞感情。

事實上，中國民眾越界導致死亡的類似案件也曾經發生，1990年7月21日我國警方待補76名福建漁民偷渡客，並將其遣返，過程中不幸因船艙空間狹小導致氧氣不足，釀成25人缺氧死亡；隔月，又發生警方遣返50名中國偷渡客時因發生碰撞而遇難；兩起事件在當時引發不小輿論譁然，可當時面對這群偷渡客，中共政府卻不聞不問採取切割、放任的態度，就如同不承認其「中國人」的身分。

前（14）日我國金門海巡隊下午1點45分巡防艇在北碇外海，追捕越界中國漁船時，因追捕過程中中國漁船蛇行導致四名漁民落水，造成一人死亡一失蹤，其餘兩人獲救無生命危險。（海巡署提供）

而此次事件一共有兩個癥結點；首先，是否有越界事實，根據我國依法來設置禁止與限制海域，進到12浬以內就是無條件驅離（國際上也是這樣，台灣沒有特別嚴格），然此次漁船已逼近0.86哩，可以說是侵門踏戶，海巡依規定驅離，並無不妥；其二，是否存在執法過當問題，根據海巡署統計資料顯示，自2016年至2023年之間，一共取締、查緝9000多艘中國非法漁船，越界遭到驅離的更是數不勝數，況且此船是一艘「無船名、無船舶證書、無船籍港登記」所謂「三無船舶」我國海巡署同仁查察也是合情合理，如今中國漁船拒檢蛇行釀禍又何來怪到我國海巡同仁身上？

事件眾說紛紜，但不論如何維持海域周邊安全是我國海巡同仁的職責所在，僅管中國在此事件中表達強烈不滿，甚至將輿論刻意導向政治，我們依然要堅定守護國土安全的立場，才能遏止中共對我國不論是在領海領空亦或是政治上的侵害。

（政大新聞系學生）

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