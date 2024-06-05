自由廣場》黃仁勳見證／台灣最新現狀 AI的全球中心

◎ 黃文局

我曾經夢想，能有一個台灣企業家，買下紐約帝國大廈，然後公開宣稱，我來自台灣，我是台灣人！我也曾經期待，哪天再有台灣的科學家，獲得諾貝爾獎，演講時，說他來自台灣，是台灣人。因為，台灣需要被看見。台灣需要世界級的典範。

結果，在六月四日台灣國際電腦展的前夕，黃仁勳在台大公開演講說：「台灣是我的家，也是我的夥伴」，「台灣讓輝達進入世界」，「台灣是世界最重要的國家之一。」

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黃仁勳的影響，遠遠超過我的夢想或期待。因為，身為全球AI龍頭的輝達的創辦人黃仁勳的發聲，份量超重，改變了台灣的現狀。不但讓全世界看到台灣，甚至，全世界都需要台灣。因為，台灣是世界電子產業的中心。台灣，已成為AI的中心。

改變現狀，有硬體的，譬如領土的改變。有軟體的，譬如制度的改變。中共軍機繞台，入侵台灣的領域，就是改變現狀。這是試圖用軍事手段，由外部來改變現狀。軟體方法，就是由台灣內部，瓦解民心，宣揚「台獨必敗論」，不戰而降。或是，由親中的立法委員，從中央改變制度，虛化中央的權力，變成中國的傀儡政府。近期立法院的擴權，沒收立法委員的討論權與發言權，破壞台灣的制度，改變台灣現狀。

事實上，中國變成超級大國之後，不但想改變台海現狀，甚至試圖改變世界。習近平掌權之後，野心更加強烈。

二○一五年，白邦瑞的書：「二○四九百年馬拉松」，早就預言中國想要在二○四九年稱霸世界。最近，澳洲國防部長說：「中國追求戰略目標，應該遵守國際規範。」

怎麼讓流氓國家遵守國際規範？答案只有兩個字：實力。史有明鑑，英國首相張伯倫為了自保，與納粹簽約。他的綏靖主義，證明自取其辱。

活生生的例子告訴我們，只有實力，才能維持現狀。實力，包括硬實力跟軟實力。硬實力主要指軍事力，科技力和經濟力。軟實力，主要指全民的決心、文化、政治制度與外界朋友的助力。

國防部長顧立雄近日表示，國防部將成立類似美軍「先進國防科技小組」DIU（Defense Innovation Unit），顯示台灣軍事力與科技力正在增強。

這次的「青鳥運動」，成為自由民主的全民運動，展現捍衛台灣自由民主的制度的決心。

台海兩岸的現狀，就是互不隸屬，互不侵擾。台灣，過著自由民主的方式。

經過傅崐萁和黃國昌的荒謬「國會擴權」法案通過之後，全民才突然驚覺，原來改變台灣現狀是這麼簡單，只須幾個立委，就可以沒收台灣的自由民主，改變台灣的現狀。

現狀是動態的。敵強我弱，現狀就會被改變。世界局勢變動，也會改變台海現狀。如何維持現狀？公民的覺醒與決心最重要。也許，經過這次洗禮與震撼，台灣人民更會珍惜並曉得如何維持現狀。

有青鳥加上黃仁勳，中國企圖改變台海現狀，沒有這麼簡單。

（作者是美國台商、台派人士，著有《大局》一書）

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