晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》黃仁勳見證／台灣最新現狀 AI的全球中心

2024/06/05 05:30

◎ 黃文局

我曾經夢想，能有一個台灣企業家，買下紐約帝國大廈，然後公開宣稱，我來自台灣，我是台灣人！我也曾經期待，哪天再有台灣的科學家，獲得諾貝爾獎，演講時，說他來自台灣，是台灣人。因為，台灣需要被看見。台灣需要世界級的典範。

結果，在六月四日台灣國際電腦展的前夕，黃仁勳在台大公開演講說：「台灣是我的家，也是我的夥伴」，「台灣讓輝達進入世界」，「台灣是世界最重要的國家之一。」

黃仁勳的影響，遠遠超過我的夢想或期待。因為，身為全球AI龍頭的輝達的創辦人黃仁勳的發聲，份量超重，改變了台灣的現狀。不但讓全世界看到台灣，甚至，全世界都需要台灣。因為，台灣是世界電子產業的中心。台灣，已成為AI的中心。

改變現狀，有硬體的，譬如領土的改變。有軟體的，譬如制度的改變。中共軍機繞台，入侵台灣的領域，就是改變現狀。這是試圖用軍事手段，由外部來改變現狀。軟體方法，就是由台灣內部，瓦解民心，宣揚「台獨必敗論」，不戰而降。或是，由親中的立法委員，從中央改變制度，虛化中央的權力，變成中國的傀儡政府。近期立法院的擴權，沒收立法委員的討論權與發言權，破壞台灣的制度，改變台灣現狀。

事實上，中國變成超級大國之後，不但想改變台海現狀，甚至試圖改變世界。習近平掌權之後，野心更加強烈。

二○一五年，白邦瑞的書：「二○四九百年馬拉松」，早就預言中國想要在二○四九年稱霸世界。最近，澳洲國防部長說：「中國追求戰略目標，應該遵守國際規範。」

怎麼讓流氓國家遵守國際規範？答案只有兩個字：實力。史有明鑑，英國首相張伯倫為了自保，與納粹簽約。他的綏靖主義，證明自取其辱。

活生生的例子告訴我們，只有實力，才能維持現狀。實力，包括硬實力跟軟實力。硬實力主要指軍事力，科技力和經濟力。軟實力，主要指全民的決心、文化、政治制度與外界朋友的助力。

國防部長顧立雄近日表示，國防部將成立類似美軍「先進國防科技小組」DIU（Defense Innovation Unit），顯示台灣軍事力與科技力正在增強。

這次的「青鳥運動」，成為自由民主的全民運動，展現捍衛台灣自由民主的制度的決心。

台海兩岸的現狀，就是互不隸屬，互不侵擾。台灣，過著自由民主的方式。

經過傅崐萁和黃國昌的荒謬「國會擴權」法案通過之後，全民才突然驚覺，原來改變台灣現狀是這麼簡單，只須幾個立委，就可以沒收台灣的自由民主，改變台灣的現狀。

現狀是動態的。敵強我弱，現狀就會被改變。世界局勢變動，也會改變台海現狀。如何維持現狀？公民的覺醒與決心最重要。也許，經過這次洗禮與震撼，台灣人民更會珍惜並曉得如何維持現狀。

有青鳥加上黃仁勳，中國企圖改變台海現狀，沒有這麼簡單。

（作者是美國台商、台派人士，著有《大局》一書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書