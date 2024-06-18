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自由開講》「政客」莫再操弄「公務員」！

2024/06/18 12:02

◎陳學獎

「政治家」是為後代子孫生活與幸福著想，而致力公共事務；而「政客」則是竭盡所能，只為保有一己權力地位與利益。「政治家」是受人推崇與尊敬的；而「政客」則是不守道德遭人鄙視的，故二者之差在於此。

立法院最近備受矚目的提高「警察、消防、海巡人員」每月退休所得替代率草案，多位國民黨立委提案要提高警消每月退休所得的替代率，且可溯及既往要以比照軍人90%為上限。但依據銓敘部報告，提高所得替代率，恐使退撫基金財務缺口加大。

國民黨立委日前提案修法，希望提高警消等人員退休所得替代率也應比照國軍，國民黨主席朱立倫（中）更是在臉書上發文以表支持！但依據銓敘部報告，提高所得替代率，恐使退撫基金財務缺口加大。（資料照）

年改，好不容易在前總統蔡英文任內，歷經種種困境狂瀾才定案，而國會改選尚未半年，國民黨立委即挾持多數席次之優勢，急於推翻前朝之立案，用意究竟何在？

試想，年金改革在馬英九執政時期放任擺爛，是小英前總統執政後，彙聚無數專家及學者，集眾多單位之公務員研議，再三的審計及精算之後，才定出決議的政策，焉能在一夕間說改就改，如此莽撞草案實非良策！

國民黨立委為辛苦危勞的公務員提倡加薪，立意良善值得肯定，但卻搞成政府若不順從通過此案，好似不照顧公務員，不為所屬設想之敵對立場。引起社會大眾義憤填膺，誤信以為渠等苦民所苦「恩澤勝過天」，更利用社群媒體網站，藉由提案操弄基層公務員意識，刻意激起公務員的同仇敵愾，如此分化之計，猶如敵人的挑撥離間。

公務員，都是通過國家考試後訓練而任用，我想都不是「無腦」或「腦殘」的，至少也都是高中學歷以上，其中更不乏碩士、博士等高學歷人員。立委所提之草案是否可行，現階段尚未定案。公務員都希望退休後安享餘年多領幾年，而不是多領幾個錢，而導致基金用罄提早瓦解。

台灣真正需要的是如張居正這樣豁達馭人的賢才，而非如「王安石」這類目光短淺、居心叵測的國會議員！所以政客請勿再操弄公務員。

（作者為公務員）

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