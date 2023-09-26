自由廣場》無情大火吞噬英雄，政務官責無旁貸

◎ 林逸民

屏東科技園區明揚高爾夫球具廠二十二日晚間爆炸起火，十人不幸身亡，其中四名消防人員英勇殉職讓全國人民相當痛心，輿論洶洶，檢討過去數十年來不斷發生消防員安全問題，社會對此也持續關注要求，以致於公視拍攝《火神的眼淚》一劇，卻為何又發生此慘痛悲劇。

事後調查發現，明揚廠房存放公共危險物品超過管制數量，也違反儲存倉庫應為獨立建築物的基本安全規定，屏東消防局表示將予以重罰。問題是，事後才發現，已經爆炸，人命已經犧牲，才來重罰，再多金錢也換不回無辜犧牲的員工，以及英勇前往救災卻遇害的消防員。

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消防署長蕭煥章自二○二一年接任，歷任消防單位出身，曾經於受訪時表示目標是「讓消防人員受傷很難」，希望推動增加消防人力、推動「消防設備人員法」立法，以及推動發展科技救災方案，並非無所事事，但是，發生如此重大事故，造成慘痛傷亡的原因，又是與過去如出一轍—消防員趕到現場時，明揚才在列印危險物質清冊，都還沒印完，就已經發生爆炸，而事後調查發現明揚各種危險物質管理不當，過去稽查卻馬馬虎虎從未發現與指正。

如果有落實對危險物質企業的督導管理，不僅此次明揚本身可以免去員工傷亡、重大財物損失、商譽損失，消防員也一開始就不需要到現場，更不會遭爆炸波及而犧牲。輿論抨擊屏東消防局長竟然一開始還稱是消防員射水引爆，其實消防員相當有專業，警覺現場有禁水危險物質根本未射水，因此批評消防局長出身，但是，不論地方任用如何，中央消防署，也都應該詳實督導、教育。

台灣是全球重要供應鏈國家，有許多隱形冠軍產業，但工業發達，也必然有許多危險物質工業原料存在，不能因噎廢食，但也不能繼續隨隨便便，消防署應該與經濟部等部會密切合作，平時全力宣導，讓企業了解安全問題的重要性，忽略安全絕對不是能夠省時省錢，而是會造成如今慘痛損失的下場。

企業願意與消防署積極配合接受指導，改善廠內安全環境，不配合者則嚴加稽查，重罰限期改善，如此確保廠內安全後，將會達成三贏，企業也避免火損風險，消防員不會疲於奔命又冒生命危險，政府也不會動不動就要面對意外事故應變焦頭爛額。

消防的科技化固然也是保障消防安全的重點，若是未來消防員先派遣無人機、無人偵察機器人前往火場偵查，如此次爆炸的情況，死傷的就不會是人員，而只是可以犧牲的機器人炸飛，但是，相關科技化技術要成熟還要時間，先後緩急有別。

蕭煥章署長固然並非庸才，也對消防相關法律推動有所貢獻，但是未能為消防員排除最基本的危險情況，上任已經三年，實在責無旁貸，農業部長陳吉仲，只不過為了並未影響人命的蛋問題就負起政治責任下台，這是政務官必須負擔政治責任的表現，明揚爆炸案，對執政黨聲譽與選情的傷害，恐怕遠比蛋來得大，蕭署長應勇於扛起責任，接任者重新檢討優先順序，提出一個讓人民服氣、消防員放心的積極改善方式。

（作者為福和會理事長）

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