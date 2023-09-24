晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》消防救災退避權 現場如何判斷暨行使?

2023/09/24 05:30

◎ 黃俊能

這次屏東明揚國際公司工廠大火事件，顯示台灣地方消防救災長期存在兩個重要課題。

消防法第二十條之一明定「現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動」，係近年幾次大火帶走多位消防弟兄後，立法院通過的「退避權」，唯在現場判斷方面，消防局指揮體系或第一線救災同仁並不具備土木或結構的專業知識，如何判斷火災、地震時場建築的結構是否安全？

因此，地方消防局應建立「專業技師資料庫」或簽訂MOU（合作備忘錄）請土木結構專業人士（專任或開口合約）會同消防人員一起出勤，協助確認建築物結構的穩定及風險程度。其次，警專及警大畢業的學生在校養成教育訓練中，並未接受建築結構安全課程，包括地震、火災、爆炸等對結構體破壞的快速評估，這對第一線救災消防同仁的生命，缺乏保障，特別是台灣到處是鐵皮屋工廠倉庫，大型火災鋼鐵高溫溶解坍塌，救災人員生命受到嚴重威脅，若無專業土木結構人員在現場，指揮官行使消防法第二十條之一退避權時如何正確判斷？

修法在資訊權部分，立意良好，消防法「因應工廠使用的危害性化學品可能於發生火災時，造成極大的救災風險，修法強制業者有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災，對違反的業者將直接開罰」，但台灣化工廠房所存放的各類型化學材料，如何作動態性管理？建議應嚴格對化學工廠每日存放化學物資，尤其是有機氧化物等爆炸性物質，建立嚴格規範及資訊系統來限制製程與資訊透明，其次針對工廠生產流程管理不當、化學物質隔離措施不足、火源無嚴格控制、火載量體過大等危險物品，嚴格執行聯合稽查及落實消防安檢，台灣存在一大堆化工工廠及倉庫，都含大量不明爆炸物質，對消防同仁造成重大威脅。

未來資訊科技協助救災，期待能結合建物結構藍圖資訊、及時火場狀況偵測（具偵察之耐火機器人）設備，以及Al輔助判斷技術等裝備,提供救火前線指揮官的即時參考資訊,以補相關專業人員（如結構技師）無法於全國及24小時待命支援之不足，降低救火弟兄及時救災之風險。

（作者是中央警察大學消防學系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書