自由開講》中國此次軍事操演的另類觀察

◎陳尚勇

近日，中國派遣了「數量非常驚人」的海軍與海警船艦，出沒南海、東海及我國臨近海域。北京當局此次並未如同往常高調宣布軍演，其軍事操演行動除未協同戰略部隊—火箭軍外，對台作戰主力的東部戰區陸軍其部隊，也未執行所謂登島作戰演習，此番不同的尋常引起廣泛關切與注意。

中國軍方近日在台灣周邊的軍事部署升級，但與過去大型軍演時的程度一致。圖為日本防衛省九日公布的中國軍艦動向照片。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

於是某些政治立場鮮明的媒體及學者，不禁「見獵心喜」，除指摘國安團隊，運用外媒刻意放出中國即將實施軍演的消息，甚至更暗指在未來大選中，於某些特定的情景下，「應會持續操作「情節有真有假」的軍事議題。」這等評論實讓人感覺到低俗。

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中國官方對此次軍事行動反應冷淡，然其較日常或以往更大量的艦艇部署，實施「灰色地帶」策略的意圖，不言而喻。早在今年6月，美國華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）發布報告即指出，中國可利用海警、海上民兵和各類警務與海事安全機關對台灣發動全面或局部隔離，造成台灣港口可能無法進出、能源等關鍵補給物資供應中斷，這類行動統稱為稱為「灰色地帶」（gray zone）戰術，亦即為採取逼近但還未達可能被視為戰爭行為的行動。

而共軍的海、空軍部隊僅扮演輔助與支援的角色，這與被視為軍事性質與戰爭行為的封鎖行動不同，因為此等行動不需要全面封鎖台灣海峽或限制進出，僅需在特定區域內控管海上交通，並對台灣周圍航行船隻要求停船及進行檢查，並對不服從的船隻採取其他措施。

此外，透過此次軍事行動異往常之處，也可以推斷，中共高層目前正處於搶奪掌握軍隊的權力鬥爭中，因此，火箭軍及東部戰區部隊並未協同參與此次行動。12月9日中共解放軍報，刊登了一篇標題為「帶頭堅持集體領導」；兩天後的12月11日，解放軍報又刊登了「帶頭發揚黨內民主」的文章。這兩篇文章充分表述了支持「首長分工負責制、否定軍委主席負責制」，也就是完全公開否定將中共中央軍委主席習近平定於「一尊」的領導路線。

苗華「失事落馬」反映出的是中共高層反習勢力的反撲。（圖擷取自財新網）

中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任上將苗華，近期因涉嫌嚴重違紀被「停職檢查」。苗華不但控制解放軍對黨的忠誠與意識形態，更重要的是，他不但是習近平的親信，同時也結交並提攜了現今解放軍裡的眾多高階將領，這些將領都被視為是習近平掌握軍權的重要的組成分子。

苗華「失事落馬」反映出的是中共高層反習勢力的反撲，因為，除了苗華外，他所交好與提攜的共軍將領，據聞皆相繼「落馬」，其中包含了陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警部隊司令王春寧及東部戰區司令林向陽等。由此可窺見，習近平對中共軍隊掌握度的遭到削弱，權力也大幅地流失。因此在權力鬥爭之際，中國官方刻意冷淡本次軍事行動，似乎是可以預料的。



（作者為前空軍軍官，國立中正大學戰略暨國家安全碩士）



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