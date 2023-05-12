晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台中捷運工安事故的骨牌效應與省思

2023/05/12 10:23

柳靖

近日台中捷運發生鄰近建案塔吊吊臂掉落，直接砸破中捷綠線隔音牆，掉落在軌道上，導致列車撞上致1死10傷，引起社會的高度關注。初步調查，台中市政府將興富發台中等九處建案勒令停工，並對建商進行調查。

根據美國工業安全先驅Heinrich於1957年提出「骨牌理論」，該理論指出事故的發生往往是一系列疏失的結果，其中每一個疏失就像一塊骨牌，會導致接下來更多的骨牌倒塌，最終造成事故的發生。

在這次工安意外中，可看到其中的三個骨牌為：建商承攬管理疏失、人為操作疏失、台中捷運緊急系統失靈。首先，建商未能提供充分的安全措施，以保障勞工和周邊行人的安全；其次為勞工疏忽大意；台中捷運公司緊急系統無法及時發現和處理危險為最後一個骨牌。

這次工安意外中，可看到其中的三個骨牌為：建商承攬管理疏失、人為操作疏失、台中捷運緊急系統失靈。圖為針對中捷遭興富發建案吊臂掉落砸破隔音牆造成1死10傷，中市議會民進黨團昨日開記者會，質疑工地建管鬆散，加上中捷稱僅13秒來不及煞停，議員則痛批為何致命40秒未能阻悲劇發生。（資料照）

為了防止類似的意外發生，政府應該採取以下幾點建議：第一，加強對建築業的監管，確保建商能夠遵守相關的安全法規，提供充分的安全措施；再來增強勞工的工安意識，並對勞工的操作進行嚴格監管；另，建請加強對捷運公司的監管，確保其能夠有效檢查和維修緊急系統，以保障乘客的安全。

政府在面對建築營造業工安意外時，應該採取積極的應對措施，從源頭防止類似事件的發生。政府和相關單位需要加強對建築業的監管和執法力度，要求建商與其承包商嚴格遵守相關安全法規，提供充分的安全措施，確保勞工和周邊環境的安全。此外，政府還需要加強對捷運公司的監管，要求其做好緊急系統的檢查和維護工作，確保乘客的安全。

除了政府的監管，建築業各方需要認真履行自己的安全管理職責，為勞工提供安全的工作環境和設備，加強勞工的安全培訓與安全意識。勞工也需要自覺地遵守安全規定和操作規程，保護自己和他人的安全。

建築業工安事故的發生對於社會之影響不可估量，政府也需要從根本解決問題，保障勞工和民眾的安全和健康。唯有如此，建築業才能夠持續發展，為社會經濟做出更大的貢獻。

Podcast執行製作人

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書