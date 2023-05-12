自由開講》台中捷運工安事故的骨牌效應與省思

柳靖

近日台中捷運發生鄰近建案塔吊吊臂掉落，直接砸破中捷綠線隔音牆，掉落在軌道上，導致列車撞上致1死10傷，引起社會的高度關注。初步調查，台中市政府將興富發台中等九處建案勒令停工，並對建商進行調查。

根據美國工業安全先驅Heinrich於1957年提出「骨牌理論」，該理論指出事故的發生往往是一系列疏失的結果，其中每一個疏失就像一塊骨牌，會導致接下來更多的骨牌倒塌，最終造成事故的發生。

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在這次工安意外中，可看到其中的三個骨牌為：建商承攬管理疏失、人為操作疏失、台中捷運緊急系統失靈。首先，建商未能提供充分的安全措施，以保障勞工和周邊行人的安全；其次為勞工疏忽大意；台中捷運公司緊急系統無法及時發現和處理危險為最後一個骨牌。

這次工安意外中，可看到其中的三個骨牌為：建商承攬管理疏失、人為操作疏失、台中捷運緊急系統失靈。圖為針對中捷遭興富發建案吊臂掉落砸破隔音牆造成1死10傷，中市議會民進黨團昨日開記者會，質疑工地建管鬆散，加上中捷稱僅13秒來不及煞停，議員則痛批為何致命40秒未能阻悲劇發生。（資料照）

為了防止類似的意外發生，政府應該採取以下幾點建議：第一，加強對建築業的監管，確保建商能夠遵守相關的安全法規，提供充分的安全措施；再來增強勞工的工安意識，並對勞工的操作進行嚴格監管；另，建請加強對捷運公司的監管，確保其能夠有效檢查和維修緊急系統，以保障乘客的安全。

政府在面對建築營造業工安意外時，應該採取積極的應對措施，從源頭防止類似事件的發生。政府和相關單位需要加強對建築業的監管和執法力度，要求建商與其承包商嚴格遵守相關安全法規，提供充分的安全措施，確保勞工和周邊環境的安全。此外，政府還需要加強對捷運公司的監管，要求其做好緊急系統的檢查和維護工作，確保乘客的安全。

除了政府的監管，建築業各方需要認真履行自己的安全管理職責，為勞工提供安全的工作環境和設備，加強勞工的安全培訓與安全意識。勞工也需要自覺地遵守安全規定和操作規程，保護自己和他人的安全。

建築業工安事故的發生對於社會之影響不可估量，政府也需要從根本解決問題，保障勞工和民眾的安全和健康。唯有如此，建築業才能夠持續發展，為社會經濟做出更大的貢獻。

（Podcast執行製作人）

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