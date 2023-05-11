自由開講》中共統治下的中國絕不是人間天堂

◎陳怡伸

據報載，2023年中國的五一長假，出遊人次比疫情前的2019年成長了二成，但是旅遊收入只成長0.66％，再細算下去發現：人均旅遊消費呈現下降趨勢。顯示今年中國興起「窮遊」，意思是中國人到各大景點拍照打卡，而旅遊中的飲食及住宿極其節省的旅遊模式。

疫情後中國的失業率攀升，尤其是剛畢業的年輕人，失業問題嚴重，16至24歲的年輕人，失業率為19.6％，約5人中就有1人失業，中共為了挽救經濟、緩解失業潮，不斷鼓勵「地攤經濟」，一線城市將開放「路邊攤」。北京、上海、杭州先前已經開放原本禁止的「路邊攤」，深圳宣布於2023年9月不再禁止「路邊攤」。專家分析「地攤經濟」只是一種邊緣經濟，對拉抬經濟的成效，做出悲觀的分析。

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2023年中國的五一長假，出遊人次比疫情前的2019年成長了二成，但是旅遊收入只成長0.66％，再細算下去發現：人均旅遊消費呈現下降趨勢。（法新社）

今年中國結束過去長達三年的「清零封控」防疫政策，中國富人蜂擁至海外置產，最近至泰國買房屋的中國人暴增，他們讓孩子上國際學校，也讓父母能留在泰國照顧孩子。這只是一部份的現象，日本也出現中國移民潮，顯示中國人在經歷疫情的管制後，為追求自由及安全，寧願冒險往海外移民。

中國新修正《反間諜法》將於今年7月1日生效，擴大間諜行為的定義，隨著美國大專院校即將放暑假，準備返國的中國和香港留學生人心惶惶，擔心手機等通訊軟體留下任何「紀錄」，或遭到同儕檢舉，一回國就再也出不來。中共過去為了監視其海外留學生的思想及行為，均會派人於海外監視，現在拜科技力量所賜，尚有智慧型手機可供中國海關審查歸國學生的網路行為紀錄，形成對中國海外留學生的寒蟬效應，造成許多留學生想盡辦法留在國外而不歸國。

中國新修正《反間諜法》將於今年7月1日生效，擴大間諜行為的定義，隨著美國大專院校即將放暑假，準備返國的中國和香港留學生人心惶惶。（路透社）

然而台灣國內一些與中共唱和、協助宣傳中共之富強云云，一個很簡單的邏輯：如果中共統治下的中國有那麼美好、經濟多麼富足、人民多麼富有，為什麼每年仍有大批中國人尋求移民國外？為什麼中共高官都要把子女送到海外生活？為什麼看不到世界各國的人想盡辦法要偷渡到中國境內？

台灣人要看清楚！我們要努力維持現在擁有的自由、民主及法治，勿對中共統治下的中國存有幻想！

（執業律師、台灣北社社員）

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