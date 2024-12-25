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林志潔評評理》氣度與格局 台灣錯失優秀適格的大法官

既然今天立法院已經行使同意權完畢，我也可以分享我的想法了！之前擔心曾身為受徵召的候選人，多言反使被提名人困擾，因此一直未曾表示意見。雖然姚立明老師在審查前就說：一切盡心盡力，結果交給上帝，但面對我們失去了幾位非常適任，學養俱佳，人品令人敬重的大法官，有些心情，我還是想與大家分享。
林志潔

林志潔

2024/12/25 13:05

◎ 林志潔

晚安新竹。既然今天立法院已經行使同意權完畢，我也可以分享我的想法了！之前擔心曾身為受徵召的候選人，多言反使被提名人困擾，因此一直未曾表示意見。雖然姚立明老師在審查前就說：一切盡心盡力，結果交給上帝，但面對我們失去了幾位非常適任，學養俱佳，人品令人敬重的大法官，有些心情，我還是想與大家分享 （我僅就我熟識的幾位分享）：

陳運財老師是我們刑事法界大家最景仰，也是最照顧學生的老師之一。他是典型的日本紳士、學者風範，研究認真嚴謹，但為人非常溫暖。（記者廖振輝攝）陳運財老師是我們刑事法界大家最景仰，也是最照顧學生的老師之一。他是典型的日本紳士、學者風範，研究認真嚴謹，但為人非常溫暖。（記者廖振輝攝）

從2005年我學成歸國後，陳運財老師就是我們刑事法界大家最景仰，也是最照顧學生的老師之一。老師是典型的日本紳士、學者風範，研究認真嚴謹，但為人非常溫暖。我在學界二十年來，看著老師對所有進入刑法領域的年輕學者，不吝提攜指導，雖然我不是老師的指導研究生，但在我心中，老師真的是一位好老師！

另一位一樣是我極為尊敬的何賴傑老師，不論修法、研究、教學，老師沒有門戶之見，豁達大度，溫暖有愛，我雖然不是老師的門生，但去年籌備老師祝壽論文集，老師也沒有忘記我。之前得知老師獲得提名，我還有點擔心，因為我在論文集裡，討論的就是國會不當擴權，怕影響老師的審查，老師完全不以為意，反來安慰我別擔心。

何賴傑老師說：感謝那些投票給我的委員，你們給了我鼓勵；感謝那些不投票給我的委員，你們給了我自由，願台灣的民主能越來越堅實。（記者廖振輝攝）何賴傑老師說：感謝那些投票給我的委員，你們給了我鼓勵；感謝那些不投票給我的委員，你們給了我自由，願台灣的民主能越來越堅實。（記者廖振輝攝）

兩位師長面對如此詭譎算計的同意權行使，何老師說：感謝那些投票給我的委員，你們給了我鼓勵；感謝那些不投票給我的委員，你們給了我自由，願台灣的民主能越來越堅實。陳老師說：感謝這一段旅程，停播歸來，依舊水連天碧！

這樣的胸襟，這樣的氣度！

當然，我最不捨的是我尊敬的學姐，陽明交大科法學院前院長張文貞老師。今年我們推薦文貞老師出去，欣見她獲得提名。但在審查時，真的心疼她被各種莫名其妙的提問，例如被陳玉珍委員質疑出版（陳委員您確定認真看過文貞老師的著作？），被黃國昌委員逼問死刑立場（黃委員您的政黨都支持廢死立場的被提名人了，到底要質疑文貞老師什麼？），還要被質疑年齡不夠（文貞老師和美琴副總統差不多年紀啊！），但不論任何狀況，她始終大器從容，面對今日的結果，她的發文，沒有抱怨、沒有抓狂、沒有責難，我們看到的是一位大法官應該要有的氣度和格局。

我最不捨的是張文貞老師，不論任何狀況，她始終大器從容，面對今日的結果，她的發文，沒有抱怨、沒有抓狂、沒有責難，我們看到的是一位大法官應該要有的氣度和格局。（資料照）我最不捨的是張文貞老師，不論任何狀況，她始終大器從容，面對今日的結果，她的發文，沒有抱怨、沒有抓狂、沒有責難，我們看到的是一位大法官應該要有的氣度和格局。（資料照）

很抱歉寫了這麼長，我只想說，我很難過，也很遺憾，因為國民黨和民眾黨的不支持，我們失去了多位優秀適格的大法官，這是我國憲政發展的巨大損失。

我也想謝謝所有被提名人，當他們被提名時，一定預期過各種可能的風險，但為了理念，依然勇敢的接受了提名，謝謝每一位被提名人，為國家、為民主、為憲政所做的承擔，台灣何其幸運，能有各位，謝謝您們！

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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