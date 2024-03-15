自由開講》KPI下的犧牲者 — 社工

◎林明生

男童虐死案人神共憤、天理不容，社會情緒為之沸騰，然而在情緒之外，更應著重於整體制度的改革，從中學習與反思，為逝去的生命帶來安慰。

以衛福部最新拍板「補助民間社工薪資」來看，社工起薪為3萬7,765元，年資部份以七階天花板來看，上限即約為4萬4千元，單就薪水而言，實在不是一個吸引人的職業，需要相當的熱情做為後盾才能投入此行業並且久任。

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隨著社會問題的增多，社工面臨的工作量也日益增多，然而除了過多的個案之外，工作背後的眾多考核與KPI才是壓垮社工的最後一根稻草；由衛生福利部社會及家庭署所辦理的「社福績效考核」每年都有，內容雖然以評核地方政府單位為主，然而現行狀況實際上各地方政府也面臨人力不足情況，只能將案件外包再外包，最終只是將壓力轉嫁給民間單位與基層社工。各項的指標與KPI不斷的累積與壓在社工身上，在原先已經面臨過多個案的情形下，還需不斷的填寫各項表單來符合考核規定，日覆一日、年覆一年，最後的熱情也將消去。

圖為社工示意圖，照片中的人物與本文無關。（資料照）

因此通盤性的檢討現行體制與各項考核指標之必要性是刻不容緩的工作，避免出現社工因分身乏術而在個案處遇上有造假或便宜行事狀況，才能避免下一個生命的失去，才是澈底解決系統性問題的方式。

（政治工 作）

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