自由開講》薛部長 您是來亂的嗎？！

◎謝文輝

健保倉促上路，支付標準是沿用來做成本分析的勞保支付標準，造成偏離成本，常被調侃「通氣管不如通水管」，加上總額限縮，點值又不斷打折，是讓醫療工作成為血汗場域的元凶。

目前醫院健保支付中名目為護理費用的所得，大概是醫院實際支出的3-4成，巨大的財務缺口是由醫院東挪西湊來支應。而因應個別醫院的差異性，也各自規劃各種津貼方案去平衡各部門班別的辛苦度，以維持住各單位護理團隊的穩定。因此當衛福部提出40億特別預算要來幫忙留住醫院的護理同仁，大家都舉雙手贊成，最合理妥適的做法，其實是撥給醫院，由醫院去做整體考量進行費用調整（主管官署只要監督醫院確有執行到位）最為務實有效，不會產生負面效果，但醫院的想法顯然無法得到外界的支持（長期以來醫院被主管官署甩鍋被汙名化成為血汗工廠的元凶），也只能退一步支持專業團體護理師公會所提「以登錄在醫院護理人員為標的，分配此一預算」，以公平對待這些願意守在工作崗位的護理同仁。這個提案至少是內行的，它不會對各類醫院現行運作中的方案，造成衝擊和影響。

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當醫院協會和護理師公會形成共識，提出方案後，高高在上的主管官署，立即提出部長裁示的是此特別預算限定用在住院且重點要放在夜班費。醫協與護理師公會只能再絞盡腦汁，修正方案，以期減少此案的負面衝擊，並於1月24日健保會提出共識方案，送交部長裁定，部長還是堅持原來的主張，並於1月26日記者會對外宣布。

圖為衛福部部長薛瑞元。（資料照）

此事件從去年9月到現在歷經約4個月，對外說是會尊重護理及醫界的共識，看來部長心意早已定，只是演演戲過過場。此事件突顯部長離基層實務很遠，完全不接地氣，自以為是的堅持把錢直接加在他認為最辛苦的大、小夜班。請問把近7成（27億）預算加在你指定的一般急性病房的大小夜班，那麼其他也有大小夜班的特殊病房、慢性病房、急診、手術室、待產室…怎麼辦？再請問部長，這些單位的大、小夜班，是你今天想到才變辛苦的嗎？你想過醫院常年以來是如何維持這些團隊的運作？現在您粗暴的對幾個單位直接加薪，如此不公又解決不了問題的分配，一下就破壞打亂醫院用心好不容易才調整的內部平衡，讓醫院根本無力因應此衝擊，尤其是財務困窘的社區型醫院，更不知該如何是好。編列特別預算的用意是要幫醫院留任護理同仁，而現在看起來，薛部長宣告的政策，看起來更像是來添亂的。

（台灣社區醫院協會名譽理事長）

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