自由開講》住院整合照護納入健保 是包著糖衣的毒藥？

謝景祥

日前就明年度的健保總額協商，健保署規劃自明年起實施「住院整合照護服務」之照護模式，並且於醫院總額中編列47.5億的經費。乍看「住院整合照護服務」是符合世界的潮流趨勢，應該是台灣住院照護的明日之光。但是深究內容，才知道是將住院病人的在院日常生活照護，由醫院聘任照護服務員執行，並且納入健保給付，與住院整合照護服務的字面意義有很大差異。

「住院整合照護服務」在今年八月才由衛福部護理及健康照護司提出，和醫院協會僅僅開過一次會議討論，會中醫院協會提出很多的疑問與執行困難之處，均未獲政府正面回應。 以下謹就本項服務執行困難之處，提請政府參考：

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（一）、《全民健康保險法》第一條第一項開宗明義指出，全民健康保險為提供醫療服務，因此非醫療服務項目不應納入全民健康保險給付。「住院整合照護服務」是將住院病人在院的日常生活照護納入健保給付，因此明顯違反全民健康保險的精神與法律的規定。

（二）、目前政府正在全力推動長照服務，行政院檢討長照2.0時發現照護服務員人力嚴重不足，如果醫院總額貿然推出本項服務，會造成照護服務員人力不足問題雪上加霜。

目前政府正在全力推動長照服務，行政院檢討長照2.0時發現照護服務員人力嚴重不足，如果醫院總額貿然推出「住院整合照護服務」，會造成照護服務員人力不足問題雪上加霜。（本報資料照）

（三）、政府對於「住院整合照護服務」的財務預估過於樂觀，一但納入健保給付，使用量會大幅增加，未來可能每年會有上百億的總額支出，預算編列不足時，最後又是打折支付給醫療機構、要求醫療機構自行吸收。如此重大的財務壓力，會讓日益崩壞的健保財務雪上加霜。

（四）、「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」和醫療法均明文規定，醫療機構不得拒絕病患，如果因為醫院照護服務員人在執行初期因為人力不足，無法提供本項服務，會遭致健保署和衛生局的處罰，讓醫療機構情何以堪。

（五）、日常生活照護的服務項目非常繁雜，服務品質很難界定，如果納入健保給付，很容易衍生爭端，造成病人或者家屬與醫院的爭議，甚至造成不必要的法律糾紛。

期待藉媒體一角，再次對於政府提出呼籲：「住院整合照護服務」的推動，應開從長計議，提早和醫院團體及護理團體協商討論，並且更廣泛的徵詢民眾意見，在完善各項配套措施後，逐步漸進的推動。

（台灣社區醫院協會常務理事）

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