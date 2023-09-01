自由開講》看護移工與長照政策的思維格局

◎鄭雅文、葉明叡

今年六月勞動部才大幅提高四大產業的移工核配額度。現在國民黨總統候選人侯友宜先生喊出80歲以上或70至79歲患有癌症2期以上者即可申請外籍看護的長照人力政策，民進黨政府馬上跟進。兩黨立場一致，就是引入更多便宜好用的外籍移工。

在台移工的權益受到剝削時有所聞。尤其是全天候居住於雇主家中的家庭看護，勞動規範難以介入監督。他們領取低於國內長照市場行情的薪資、承受本國勞工不願意接受的勞動條件，承擔高額仲介費，甚而被部份雇主浮濫使用、行動受到限制、因語言不通而遭受各種困境。移工在選舉中既沒有投票權也沒有發言權，但漠視移工勞動人權的社會，不會是一個平等的社會。

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在台移工的權益受到剝削時有所聞。尤其是全天候居住於雇主家中的家庭看護，勞動規範難以介入監督。（資料照）

對於有照顧需求的家庭來說，放寬申請看似一大利多，短期或能暫解一時之急，但大幅開放移工，其超低的服務成本長遠而言勢必壓抑本國照服員的就業與勞動條件。近年來，衛生福利部政策積極提升照顧服務人員的待遇與社會地位，包括提供多元培訓管道、改善薪資所得、提升專業形象、強化職涯發展等。這些努力面對草率放寬申請資格，顯得不過是裝飾品罷了。

隨著移工來源國家社會經濟的發展，以及其他移工需求國家如日韓的拉力日增，台灣社會終要面對移工供給可能降低的現實。我們必須正視長照服務人力長年受到扭曲以及嚴重低估的真實成本，未來不論繼續以稅收或改以社會保險籌措財源，都必須考量長照服務之公平、可得、可負擔。

2017年以來政府推動長照2.0，特重於發展社區與居家照顧，幾年下來公共服務提供已顯著提升，雖面對快速高齡化挑戰仍需繼續努力布建、提升效率，尤其是中重度照顧，但已顯示此為可行、永續的政策方向。此時切莫再走回頭路，放寬私人外籍看護申請。

依台灣現在人口結構，未來除了長照，其他勞力密集型產業均有缺工問題。移工政策思維應從「引進廉價勞力」走向「開放必要移民」，比照國人平等待遇、完善人權保障，依移工專長與志願接受專業訓練、進入職場，進而成家立業，最終歸化為台灣國民。台灣本為移民社會，不同時代、不同來源的人們，為了追求更好的生活和機會來到此地。歡迎移民、保障勞動權益、互助團結，共同打造多元自由的民主國家，未來主政者應有此格局。

（作者任教於台大健康政策與管理研究所）



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