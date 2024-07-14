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自由廣場》推民營電力 有賴國家公權力輔導

2024/07/14 05:30

◎ 林基興

當前，協助供應南部科學園區電力的民營森霸電廠，因不滿回饋金數量與擔心天然氣輸送管線的安全性，受到民眾抗爭。

首先，國家需要電力，民眾日常生活當然靠電力，支持經濟發展的南科亦然。電力哪裡來？一定要設立電廠，台灣地狹人稠，不是你家旁就是我旁。國民應當支持建設電廠，但可要求安全規範與監督，只要符合國家規範就可建設。各地自有不同的公共建設，諸如焚化廠或高速公路，民眾當持服務公益心態，而非「不要在我家後院」（鄰避效應），這是優質社會的要素，互相幫助而眾志成城。

其次，回饋金問題。已經安全，為何還需要回饋？公用事業（public utility水電與能源等）均受到管制，自有一定營收比率，則回饋金哪裡來？你我交稅？犧牲供電品質或提高費率？如果每個公共建設均需回饋金，則如每人繳交更高費用給各設施附近居民？大家均受傷。

第三，民代的立場。國民有需要，民代出面相助本是好事，但若民眾抗爭其實不利於公益，則民代應慎重。在供電個案，是否注意到安全性？做到專業公司檢測與第三方公正單位（工研院等）確認嗎？國家已提供專家給當地監督安全嗎？

第四，國家電力建設之前受到抗爭，台電動輒得咎，因此，開放而期待民營業者彈性權變與另創新局。一九九五年起，火力與再生能源等類民營電廠（IPP）成就電力安全、也穩定供電；國人應感謝其貢獻。但是民營業者缺乏公權力，也背負「商人重利」原罪，結果，抗爭時，他們受到民代與民眾相當的「威脅」，也有苦難言。

因此，國家公權力需要主動大力協助，尤其經濟部等官方立場。在森霸電廠個案，台南經發局副局長表示，操作許可與電業執照都還未取得，就欠缺主動事先輔導的精神了。

（作者為大學教授）

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