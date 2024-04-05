自由廣場》大地震考驗之下 台灣電網展現堅實韌性

◎ 陳炳煇

二○二四年四月三日上午七點五十八分，台灣發生規模達七．二的大地震，是四分之一世紀以來最大地震，讓人想起一九九九年的九二一大地震，當時造成全台大停電，這次○四○三地震雖震央有別，但地震強度相差無幾，而審視○四○三地震電力事故的件數與損害，與以前相比，不得不說進步很多。

這次大地震造成民營電廠和台電部分機組和線路跳脫，當下影響三二○萬瓩，但整體供電仍然正常運作；全台曾停電卅五多萬戶，但在中午前即已復電九成五以上的用戶。

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如此高強度大地震引起的電力缺口，能夠快速補足，讓電力供應無縫接軌，主要有二個原因：第一是電網儲能系統能夠快速應變，第二是其他水力、太陽能、抽蓄、燃氣…等電力機組能夠快速調度供電。

這除了是近年大力發展綠能的功效，更可見二○三○年台電公司提出「強化電網韌性建設計畫」的重要性。當時台電公司說明未來十年內投入五六四五億元，以全面性韌性觀點重新檢討，包括提升電網分散性、電網擴充更新、廣增儲能設備、透過監測相關設備狀態提高防衛精準度、防止停電事故擴散…各項建設，均是力求台電能因應突發事故並維持穩定運轉能力。

花費雖然巨大，卻是必要投資。這次地震強度和九二一屬於同一級，整體災情卻九二一地震更低得許多，可說是台灣韌性社會的表現，也可證明電網韌性的建設，逐步發揮了效果。

過往一再強調的核能安全課題，不管是由台灣人口密度、或地質狀況、人為威脅，核能風險相當高，亦有難以估算的環境成本。這次大地震，提醒台灣人，面對大自然，不可心存僥倖。地震發生短短數秒，其影響卻可能延續數十年。

此次台電的儲能系統、電網建設與靈活調度共同發揮功能，讓地震供電影響降低，值得肯定。

（作者是台大機械系特聘教授）

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