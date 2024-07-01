自由開講》高衝突、低收視！／美國總統首場辯論

◎何昀哲

本月27日的美國總統辯論，為拜登與川普的總統競爭交鋒首次拉開帷幕。辯論議題撇除既有的美國國內經濟、墮胎權、邊境安全等問題外，美國在俄烏戰爭與以哈衝突等外交事務立場也成為本次辯論的焦點之一。同時川普與拜登的表現也為外界所討論，相比於川普的步步進逼，拜登在辯論上半場的老態更為民主黨支持者所擔心。

本月27日的美國總統辯論，為拜登與川普的總統競爭交鋒首次拉開帷幕。（美聯社）

綜觀全局，辯論議題與辯論雙方的表現恐都並非重點，而是將在11月選擇下一個4年總統的美國社會態度。自美國兩黨確認總統候選人以來，美國社會對於2024年的總統大選明顯了無興趣。在美國多數大眾看來，此次的總統選舉不過是2020年兩位年邁政客鬥爭的延續，既無新意亦無顯著變化。

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這點可從總統辯論的收視人數觀察得知。2016年川普與希拉蕊的總統辯論電視收視率達到8400萬，為美國少數總統辯論觀看數突破8000萬大關的場次，然而往後的辯論觀看人數呈下降趨勢。2020年的川普與拜登的首次辯論收視人數降至7300萬，今年更是驟降30%約至5100萬人，減少近2200萬人。觀看直播的人數驟減透露出美國社會對於選舉的漠視，中間選民不願參與選舉的態度意味濃厚，僅兩黨各自支持人士關心。

美國社會對總統選舉的冷淡凸顯了國際社會的關注，川普重返白宮的可能性逐步上升讓與美國友好的國家焦慮更為突出。「令美國再次偉大」的美國本位主義讓川普在對外政策態度具有高度不確定性，也讓國際社會壟罩在不安之中。這宛若2020年的總統大選，國際對美國未來全球角色定位焦慮不僅再現，還展現更為深層的恐懼情緒。

此次總統辯論僅是拜登與川普的首次交鋒，未來數月依然存有變數，尚不能替大選定局。國際社會在美國選舉應當關注的，是兩位候選人的政治行動與美國社會態度變化。若美國社會對候選人後續的活動不起波瀾，恐再刺激國際的擔憂情緒。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所碩士生）

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