自由開講》極權統治更加全面深化！／中共第二十屆三中全會今日登場

◎何翊瑞

中共第二十屆三中全會在本日15日（一）至18日（四）於北京召開，此次的主題無不圍繞在地緣政治形勢嚴峻與國內經濟面臨重大挑戰的根本問題，在大國博弈的激烈競爭中，習近平總書記堅持採取全面性深化的改革，但在目前中共的現況並非是一帖良藥。

中共20屆三中全會今天在北京登場。（路透社）

如同今年5月23日習近平總書記出席山東濟南的專家座談會中把全面深化改革定位至思想解放，與社會生產力解放的重要成敗關鍵，可惜的是近幾個月在推動期間許多積累許久的深層矛盾不斷阻礙，並且在國家發展態勢越發不平衡，並且在新一輪急迫性的改革碰撞中，從強收農村資源到軍委體系的汰除，並且多次把人大常委會的書記、主任、委員大肆開除黨籍，並收繳所得後起訴，引發官場震動。



至於對於經濟發展的存在問題，財政部與城鄉建設部人員調動頻繁，更透過相互間競爭用來選拔，如此高頻率的異動促使官員上任後並無法扎實有效的推動城市更新，如今面臨各方產業的變革與官員的貪污腐敗、大肆收受錢色交易，如同落馬官員湖南省人大常委副主任彭國甫、雲南省常委黨副省長李石鬆、江西人大常委副主任洪禮等人…。都是中共官場的縮影與冰山一角，若要進行優化調整其困難可想而知。



更不用說中共政治局6月27日罷黜兩位前國防部長魏鳳和與李尚福的黨籍，連同去年被罷免全國人大代表職務的火箭軍原司令員李玉超與火箭軍原政委徐忠波等將領，使得解放軍高層人心慌慌，這些長期下來的局勢讓解放軍的能力與可靠性又增添了更種不確定因素，從習近平總書記掌權的十八屆三中全會的全面深化改革以來並未有任何太大的起色，反而引得國內各方人士有所抵觸，在這前景不明朗的狀況下，此次的會議曾無故被往後推遲半年，而如今終於在北京進行召開，也引來全球各方的投資人矚目。

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（作者為教官）

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