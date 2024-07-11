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自由開講》 解放軍大整肅 中共軍情重整 我仍須嚴陣以待

2024/07/11 09:30

◎宮臨冬

近日，中國解放軍經歷了重大整肅。中共領導人習近平大舉清洗解放軍高層，包括前國防部長、火箭軍上將魏鳳和及陸軍上將李尚福在內的多名高級將領紛紛落馬。根據CNN的分析，這顯示出中國軍隊內部存在根深蒂固的腐敗問題。

中共領導人習近平大舉清洗解放軍高層，包括前國防部長、火箭軍上將魏鳳和等多名高級將領紛紛落馬。（美聯社檔案照）

尤其是作為重要戰略力量的火箭軍，竟然被系統性貪腐所侵蝕，導致戰鬥力大幅下降。習近平的反腐行動習近平親自出手整肅軍隊高層，彰顯了其對貪腐問題的零容忍態度。即便魏鳳和和李尚福是習近平親自提拔的將領，因貪污情節過於嚴重，習近平不得不處理他們。中國官方的說法是，李尚福和魏鳳和嚴重汙染了部隊裝備的政治生態，敗壞了行業風氣，並且涉及的罪行「極其嚴重」。

貪腐問題的深層次原因

台灣前國防部長楊念祖指出，貪腐在中共體制內十分盤根錯節，因此習近平必須採取非常嚴厲的措施。之前，彭博社報導稱，共軍曾用水裝填飛彈燃料槽，且大量飛彈發射井無法有效運作。這些問題顯示了解放軍內部的腐敗和管理混亂，習近平順勢出手，揭露並解決了這些問題。

虛假作戰能力的疑慮

CNN特派員黎普利表示，李尚福和魏鳳和與火箭軍裝備貪污有關，今年初，中共中央軍委會副主席曾表示要打擊所謂的虛假作戰能力，這使一些分析人士懷疑，中國是否暗示其軍隊尚未做好戰爭準備。即使解放軍內部的貪腐問題削弱了其戰鬥力，仍不能否定其對台灣構成的威脅。

即便解放軍內部存在嚴重貪腐問題，但仍無法低估其對台灣的威脅。圖為我漢光演習海陸空軍精銳盡出，海軍軍艦也加入演習。（資料照）

台灣的國防警示

解放軍的腐敗與整肅為台灣國防提供了重要警示。即便解放軍內部存在嚴重貪腐問題，但仍無法低估其對台灣的威脅。中共肯定會派遣真正能打、配備精良武器的一流部隊入侵台灣，而不是那些僅供展示的花瓶部隊或內部維穩的二流部隊。因此，台灣人民應該保持警惕，居安思危，不可因敵軍內部問題而掉以輕心。

結語

解放軍內部的腐敗問題雖嚴重，但習近平的整肅行動顯示了其對軍隊反腐的決心。台灣在面對中共威脅時，必須認清現實，強化自身國防能力，確保國土安全與人民福祉。國軍與國防政策應該得到全社會的支持，以應對來自中共的實質威脅。

（作者為軍事研究人員）

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