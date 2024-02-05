自由廣場》正視警察自戕事件 強化心理教育

◎ 林清汶

報載員警舉槍自戕事件頻傳；依據監察院檢討警署「員警心理諮商覆蓋率太低，對高風險對象識別力不足」等缺失，報告指出我國十年來有五十二名員警自殺，近四年就有廿二名員警自殺，監委推估全國約萬名警察受情緒困擾，但全國員警每年接受心理諮商覆蓋率卻不及一％；個資保密性不足，擔心求助後被標籤化；委外心理諮商預約使用率太低；身心健康照護課程及重大事件團體諮商等流於形式，都是可能原因。

警察素有人民褓母稱號，殊不知面對工作環境的壓力挑戰，尤其在目前社會文化急遽轉型下，民眾自我意識高漲，對公權力不斷挑戰，員警承擔著重責大任與壓力不言可喻。特別是警察文化特殊，是公務員中與軍人同為服從性最高的族群，警察可說是最辛苦的公務族群，舉凡環保衛生、交通、取締攤商、詐騙事件、民眾爭吵，妨害風化、性騷擾、查賄選、販毒稽查與協助防疫等項目林林總總，包山包海的任務不一而足，上層警官被賦予任務時全面承擔，不權衡是否屬於警察業務，以業績壓力要求下屬達成使命，簡直累壞了最基層員警。

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面對日益增加員警自戕事件，政府應正視此一現象，除提昇警察的尊嚴與實質福利；同時對非與警察職權相關的任務，應予以減免。再者，尤其要強化「心理衛教」課程，在警察養成教育及在職教育都應列為必要課程；因為心理症狀如同感冒般，任何人都可能觸及，有時雖會自癒，但有些人潛伏期久了，結打不開加重症狀，加上連續勤務的工作與家庭、感情等因素併存，從而爆發不可預測的結果。

在面對新的多元社會文化，人與人之間交流，通常透過電子工具傳遞，改變傳統人際關係，缺乏實體上的真誠與溫暖，當面對頹喪時無以舒緩。而「心理學」是奧秘與新興的科學，讓每一個人重新認識自我、肯定自己，及情緒上的調整，對於第一線執法的員警尤其迫切需要，切盼政府應予以正視。

（作者為永然法律基金會顧問）

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