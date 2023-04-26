自由開講》盧沙野的狂妄與野蠻，是戰狼外交脅迫台灣與世界的最好證明

◎邱志偉

中國駐法大使盧沙野日前在接受法國媒體專訪時，除了再次發表各種對台謬論外，竟然提到「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」對歐洲世界而言如同一語驚醒夢中人，徹底讓人懷疑，到底中國對俄羅斯的親善到何種地步？甚至中國理想的世界觀，似乎是如此脫離現實。

中國駐法國大使盧沙野日前受訪時口出「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」，甚至質疑訪談節目主持人「沒有讀書」等爭議性言論。（翻攝LCI推特）

當中國在全球兜售台灣屬於中國一部分謬論時，全球或許只意識到中國的粗魯野蠻，沒有真正理解背後的脅迫本質，指鹿為馬的功夫。直到盧沙野的發言，或許法國乃至歐洲社會可以重新檢視與中國的外交關係。

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本人剛從法國進行國會外交返國不久，就看到中國駐法大使的謬論躍上全世界的各大媒體。固然法國總統訪問中國，且發表對台不友善言論，確實造成台灣這邊的許多遺憾。但從我這次訪法過程，與國會議員們的交流相當愉快，在法國媒體、法國人民的互動，都令我感到相當溫馨，法國對台灣的支持是深入民間的。相較於中國大使的無理，顯得跟民間距離甚遠。

中國宣稱前蘇聯國家沒有有效地位，沒有國際協議可以證明他們的主權地位。這說法最誇張之處在於，許多國家都和中國建立邦交關係，這些建交公報就是一種主權承認的關係，難道中國連這種建交文書都不承認？難道中國跟世界這麼多國家，包含法國的外交關係都是建立在虛假之上嗎？

再者，這些前蘇聯國家都是聯合國會員國，這還需要甚麼國際協議？能成為聯合國一員本身就已經是廣受世界承認的合法性代表。中國自己不只是聯合國會員國、還是安理會成員，連這些基本常識都沒有的話，中國還在聯合國花這麼多時間，難道只是耀武揚威作用？

若硬要拿國際協議來說，那根據《舊金山和約》第二條規定：「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求。」這項條文經過40多國的簽署生效，絕對是最廣泛的國際協議，都不討論台灣的國際地位了，那是否中國可以援此條文，接受台灣的國際地位尚不明確，還有討論的空間呢？另外根據中國常錯引的〈聯合國大會第2758號決議〉同樣不討論台灣的主權地位，中國要不要也以此聲明台灣「沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」呢？不要四處亂兜售台灣的主權屬於中國的錯誤說明呢？

盧沙野作為中國外交系統出身的職業外交官，也曾當過加拿大大使，對國際社會的理解絕對足夠，會有如此失格的發言，就是中國戰狼外交的具象化，更是早已習慣在國際社會指鹿為馬，還想拿台灣地位那套來在國際社會面前撒謊，果然踢到鐵板。

最令本人感到可惜的是，許多前蘇聯成員國包含烏克蘭等國，其實在冷戰落幕後，既然是基於反共才獨立，應當要選擇和中華民國政府同步建交才是，畢竟我們有共同的反共民主信仰，這樣關係才會健全穩固。我們也呼籲中東歐更多反共的國家們，可以學習立陶宛先給予台灣更準確的國際地位，早日擺脫中國的壓迫。讓民主反共成為世界共通的語言，不要讓獨裁者陣營繼續壯大，甚至威脅到歐洲的安全！

（立法委員）

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