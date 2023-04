自由開講》中共戰狼盧沙野踢鐵板 ，「沒唸書」言論惹怒歐洲！

◎張天泰

前日,戰狼外交的代言人之一,中國駐法大使盧沙野最近接受法國電視台專訪,除了囂張稱台灣命運由中國人決定外,還聲稱「前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」,此言論立刻惹惱曾是前蘇聯國家的波羅的海三國政府,遭到波羅的海三國(立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞)和烏克蘭抗議,要求盧沙野收回並道歉,再一次中共戰狼外交踢鐵板!

一、台灣未來由台灣人民決定 非中國人決定台灣命運

盧沙野不只沒唸書,連基本的常識都無,台灣未來由台灣2357 萬人民共同決定,盧沙野認為台灣主權屬於中國已是誤謬、扭曲說法,這些說法嚴重悖離事實,也違反台灣人民意志,台灣是一個主權獨立的民主國家,主權屬於台灣2357萬人民,也只有台灣人民有權決定台灣的未來,中華人民共和國從未統治台灣,而台灣也獨自存在於國際社會,加拿大國會加中關係特別委員會主席、執政自由黨議員哈迪(Ken Hardie)在今年3月30日在眾議院發表題為「加拿大與台灣:動盪時局中的堅定關係」(Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times)的報告,全面勾勒加台關係,並強調「台灣的未來只能由台灣人民決定」,此報告已確認加拿大凸顯台灣地位,亦即加國所謂「一個中國」政策,是加國政府「注意到」中國的「一中政策」,但並未承認台灣就是中國的一部分,如今報告已經明示「不應矮化台灣」。

二、盧沙野沒唸書 應讀《毛澤東的大饑荒:1958-1962年的中國浩劫史》

盧沙野對歷史無知,但國際社會不會跟著無知,盧因為法國主持人接連提問有關「毛澤東致百萬人喪命」等問題,而情緒崩潰失控,竟然惱羞怒嗆主持人沒有唸過書,事實上,毛澤東已被英國《每日郵報 》報導是人類史上第一號殺人魔,在他統治的1949-76年期間,遭殺害的中國民眾總計約有六千萬人,而在《毛澤東的大饑荒:1958-1962年的中國浩劫史》(Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962),此書為歷史學家馮客根據對解密的中國省、縣、市檔案四年的研究,此歷史研究支持中國大飢荒非正常死亡人數的估計可能至少有4500萬人,馮客形容大飢荒是「中國歷史上最糟糕的災難,也是有史以來最糟之一,而此歷史研究書籍受到2011年塞繆爾·約翰遜獎肯定。

盧沙野對歷史無知,但國際社會不會跟著無知,盧因為法國主持人接連提問有關「毛澤東致百萬人喪命」等問題,而情緒崩潰失控,竟然惱羞怒嗆主持人沒有唸過書。(歐新社)

三、中共戰狼外交自取其辱 自毀中國外交布局

盧沙野的戰狼外交已踢到鐵板,在國際撒野言論,不只惹怒波羅的海3國(立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞)和烏克蘭,也引起歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)反駁,認為盧沙野的言論「令人無法接受」,直接破壞中國外交布局,此事件不僅影響到中國與歐洲國家領導人建立良好關係,也使中國在推動俄烏和平方面的能力受到更多不信任,中共戰狼外交式言論,多為重複性威脅恐嚇的語言,現在國際外交界已不再容忍,中共欺善怕強的戰狼外交若持續跑錯棚,只會被國際社會團結打回狼窩並現出原形!總之,筆者善勸中共外交上好好做「人」,勿再淪為狼「禽獸」位階!

中共欺善怕強的戰狼外交若持續跑錯棚,只會被國際社會團結打回狼窩並現出原形!(圖片來源:https://dkiapcss.edu/)

(教育博士、政治工作者)

