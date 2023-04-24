自由開講》中共戰狼盧沙野踢鐵板 ，「沒唸書」言論惹怒歐洲！

◎張天泰

前日，戰狼外交的代言人之一，中國駐法大使盧沙野最近接受法國電視台專訪，除了囂張稱台灣命運由中國人決定外，還聲稱「前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」，此言論立刻惹惱曾是前蘇聯國家的波羅的海三國政府，遭到波羅的海三國（立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞）和烏克蘭抗議，要求盧沙野收回並道歉，再一次中共戰狼外交踢鐵板！

一、台灣未來由台灣人民決定 非中國人決定台灣命運

請繼續往下閱讀...

盧沙野不只沒唸書，連基本的常識都無，台灣未來由台灣2357 萬人民共同決定，盧沙野認為台灣主權屬於中國已是誤謬、扭曲說法，這些說法嚴重悖離事實，也違反台灣人民意志，台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2357萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來，中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，加拿大國會加中關係特別委員會主席、執政自由黨議員哈迪（Ken Hardie）在今年3月30日在眾議院發表題為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）的報告，全面勾勒加台關係，並強調「台灣的未來只能由台灣人民決定」，此報告已確認加拿大凸顯台灣地位，亦即加國所謂「一個中國」政策，是加國政府「注意到」中國的「一中政策」，但並未承認台灣就是中國的一部分，如今報告已經明示「不應矮化台灣」。

二、盧沙野沒唸書 應讀《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》

盧沙野對歷史無知，但國際社會不會跟著無知，盧因為法國主持人接連提問有關「毛澤東致百萬人喪命」等問題，而情緒崩潰失控，竟然惱羞怒嗆主持人沒有唸過書，事實上，毛澤東已被英國《每日郵報 》報導是人類史上第一號殺人魔，在他統治的1949-76年期間，遭殺害的中國民眾總計約有六千萬人，而在《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》（Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962），此書為歷史學家馮客根據對解密的中國省、縣、市檔案四年的研究，此歷史研究支持中國大飢荒非正常死亡人數的估計可能至少有4500萬人，馮客形容大飢荒是「中國歷史上最糟糕的災難，也是有史以來最糟之一，而此歷史研究書籍受到2011年塞繆爾·約翰遜獎肯定。

盧沙野對歷史無知，但國際社會不會跟著無知，盧因為法國主持人接連提問有關「毛澤東致百萬人喪命」等問題，而情緒崩潰失控，竟然惱羞怒嗆主持人沒有唸過書。（歐新社）

三、中共戰狼外交自取其辱 自毀中國外交布局

盧沙野的戰狼外交已踢到鐵板，在國際撒野言論，不只惹怒波羅的海3國（立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞）和烏克蘭，也引起歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）反駁，認為盧沙野的言論「令人無法接受」，直接破壞中國外交布局，此事件不僅影響到中國與歐洲國家領導人建立良好關係，也使中國在推動俄烏和平方面的能力受到更多不信任，中共戰狼外交式言論，多為重複性威脅恐嚇的語言，現在國際外交界已不再容忍，中共欺善怕強的戰狼外交若持續跑錯棚，只會被國際社會團結打回狼窩並現出原形！總之，筆者善勸中共外交上好好做「人」，勿再淪為狼「禽獸」位階！

中共欺善怕強的戰狼外交若持續跑錯棚，只會被國際社會團結打回狼窩並現出原形！（圖片來源：https://dkiapcss.edu/）

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法