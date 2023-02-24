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胡，怎麼說》尼布楚再現江湖!習近平應向普廷索還失土，卻選擇與邪惡（俄）同行！

胡文輝

胡文輝

2023/02/24 03:19

今天是俄羅斯獨裁者普廷發動殘暴侵略烏克蘭戰爭滿1年的日子，普廷因俄軍戰況不利，正大力勾搭拉攏習近平軍援相挺，意圖形成俄中抗西方聯盟。

大部分人看到的是「危險」，我看到則是「機會」，那就是習近平對俄收復失土的歷史機遇出現了！可悲可惜也為中國人可憐的是，自命雄才大略的習近平，顯現的卻是心險術淺，似乎選擇了背離不世出歷史機遇的道路，走向與邪惡（俄）同行的錯誤方向。

如果習近平真的要實現民族偉大復興的「中國夢」，如果他真的在乎歷史地位，如果他真的有雄才大略之能，就應該趁此百年難遇的良機，向俄國索還被俄國強佔的中國「固有領土」！至少要表達出態度來，而不是為了一時的小利、小便宜被普廷牽著鼻子走。

對於普廷求援，習近平看來心動了，派戰狼外長王毅出訪俄國，和殘暴邪惡的普廷洽談合作，美國、北約、歐盟都發現，有跡證顯示中國暗中源源不絕的供輸俄國槍砲、炸彈、子彈、無人機及飛彈各種武器的零組件等。習近平正走向與邪惡（俄）普廷結合，形成兩個獨裁者的「習普雙惡同盟」。

但是，證諸中、俄關係近300年的歷史，無論那在何時何地何事，當中國選擇「與惡（俄）同行」，即使暫時獲得一些利益，但最後都沒有好下場！

回頭看中、俄闗係近代史，侵略中國最慘烈、強奪佔領中國「固有領土」面積最大的，就是俄羅斯，大略計算，至少包括:

1858年璦琿條約，中方（清國）被迫將黑龍江以北、外興安嶺以南的60萬平方公里（等同烏克蘭共和國面積）的大片「固有領土」割讓給俄羅斯。

1860年北京條約，中方將烏蘇里江以東至太平洋的「固有領土」40萬平方公里割讓給俄羅斯，含庫頁島、海參崴等。

1864年在俄羅斯強索之下，以中俄勘分西北界名義，中國割讓巴爾喀什湖以東、以南，及齋桑卓爾南北的44萬平方公里給俄羅斯。

中國其他遭俄羅斯佔奪、搶走的「固有領土」還有不少，合計近200萬平方公里，約佔中國現有領土的20%，如只計以上三次俄國強割迫讓的中國「固有領土」面積，就高達144萬平方公里，約佔中國現有領土的15%。2004年，中國又放棄原屬固有領土的黑龍江與烏蘇里江交界處黑瞎子島的一半。

中國自然資源部最近公告地圖內容新規範，對中俄邊境的8個地名（都是當年被俄國佔去的），在俄文音譯之外必須加註中國舊稱，包括:符拉迪沃斯托克（海參崴）、涅爾琴斯克（尼布楚）、薩哈林島（庫頁島）、烏蘇里斯克（雙城子）、哈巴羅夫斯克（伯力）、尼古拉耶夫斯克（廟街）、斯塔諾夫山脈（外興安嶺）、布拉戈維申斯克（海蘭泡）。

這個動作還談不到中國準備要向俄國「收復失土」了，總算露出了一點「故土之思」，僅此而已。

在根本上，普廷的大俄羅斯夢、習近平的中國夢，同床異夢，而且是互不相容的，未來俄國侵烏之戰告一段落之後，俄國利益和中國利益勢必因嚴重分歧而發生衝突，中俄都在歐亞大陸上，俄國對中國的威脅更直接，俄國如成功佔領烏克蘭而重新強大，在歐亞大陸塊的霸主競逐上，中、俄兩國將發生類似「修昔底德陷阱」之局，最後終必一戰!

目前普、習雙惡交易的是，中國挺俄國侵烏、俄國則挺中國侵台，把美歐日等視為共同之敵。這個詭計暗藏的共同宰制天下的邪惡陰謀，此舉勢必與美國、歐盟、日本等多國發生軍事衝突，普、習不但不會得逞，更將遭到無法承受的巨大損失，習近平被鬥倒恐將無法避免。

習近平如執意選擇與邪俄（惡）同行，當邪俄侵略者的幫凶，那非但不是雄才大略，根本就是心險術淺之輩，那還奢談什麼民族偉大復興?做什麼碗糕的中國夢？

中國公告的8個舊地名，有海參崴、更有尼布楚，這裡正是清國康熙大帝打敗俄軍、迫使俄方簽訂尼布楚條約之地。習近平應掌握普廷大錯特錯犯下侵烏罪惡的歷史機遇，並凸顯中國特色，追求歷史地位，此時不但不應選擇與惡（俄）同行，更應趁此歷史難得的機遇，表態要求俄羅斯交還「固有領土」！

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