胡，怎麼說》尼布楚再現江湖!習近平應向普廷索還失土，卻選擇與邪惡（俄）同行！

今天是俄羅斯獨裁者普廷發動殘暴侵略烏克蘭戰爭滿1年的日子，普廷因俄軍戰況不利，正大力勾搭拉攏習近平軍援相挺，意圖形成俄中抗西方聯盟。

大部分人看到的是「危險」，我看到則是「機會」，那就是習近平對俄「收復失土」的歷史機遇出現了！可悲可惜也為中國人可憐的是，自命「雄才大略」的習近平，顯現的卻是「心險術淺」，似乎選擇了背離不世出歷史機遇的道路，走向與邪惡（俄）同行的錯誤方向。

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如果習近平真的要實現民族偉大復興的「中國夢」，如果他真的在乎歷史地位，如果他真的有雄才大略之能，就應該趁此百年難遇的良機，向俄國索還被俄國強佔的中國「固有領土」！至少要表達出「態度」來，而不是為了一時的小利、小便宜被普廷牽著鼻子走。

對於普廷求援，習近平看來心動了，派戰狼外長王毅出訪俄國，和殘暴邪惡的普廷洽談合作，美國、北約、歐盟都發現，有跡證顯示中國暗中源源不絕的供輸俄國槍砲、炸彈、子彈、無人機及飛彈各種武器的零組件等。習近平正走向與邪惡（俄）普廷結合，形成兩個獨裁者的「習普雙惡同盟」。

但是，證諸中、俄關係近300年的歷史，無論那在何時何地何事，當中國選擇「與惡（俄）同行」，即使暫時獲得一些利益，但最後都沒有好下場！

回頭看中、俄闗係近代史，侵略中國最慘烈、強奪佔領中國「固有領土」面積最大的，就是俄羅斯，大略計算，至少包括:

1858年璦琿條約，中方（清國）被迫將黑龍江以北、外興安嶺以南的60萬平方公里（等同烏克蘭共和國面積）的大片「固有領土」割讓給俄羅斯。

1860年北京條約，中方將烏蘇里江以東至太平洋的「固有領土」40萬平方公里割讓給俄羅斯，含庫頁島、海參崴等。

1864年在俄羅斯強索之下，以中俄勘分西北界名義，中國割讓巴爾喀什湖以東、以南，及齋桑卓爾南北的44萬平方公里給俄羅斯。

中國其他遭俄羅斯佔奪、搶走的「固有領土」還有不少，合計近200萬平方公里，約佔中國現有領土的20%，如只計以上三次俄國強割迫讓的中國「固有領土」面積，就高達144萬平方公里，約佔中國現有領土的15%。2004年，中國又放棄原屬「固有領土」的黑龍江與烏蘇里江交界處黑瞎子島的一半。

中國自然資源部最近公告地圖內容新規範，對中俄邊境的8個地名（都是當年被俄國佔去的），在俄文音譯之外必須加註中國舊稱，包括:符拉迪沃斯托克（海參崴）、涅爾琴斯克（尼布楚）、薩哈林島（庫頁島）、烏蘇里斯克（雙城子）、哈巴羅夫斯克（伯力）、尼古拉耶夫斯克（廟街）、斯塔諾夫山脈（外興安嶺）、布拉戈維申斯克（海蘭泡）。

這個動作還談不到中國準備要向俄國「收復失土」了，總算露出了一點「故土之思」，僅此而已。

在根本上，普廷的大俄羅斯夢、習近平的中國夢，同床異夢，而且是互不相容的，未來俄國侵烏之戰告一段落之後，俄國利益和中國利益勢必因嚴重分歧而發生衝突，中俄都在歐亞大陸上，俄國對中國的威脅更直接，俄國如成功佔領烏克蘭而重新強大，在歐亞大陸塊的霸主競逐上，中、俄兩國將發生類似「修昔底德陷阱」之局，最後終必一戰!

目前普、習雙惡交易的是，中國挺俄國侵烏、俄國則挺中國侵台，把美歐日等視為共同之敵。這個詭計暗藏的共同宰制天下的邪惡陰謀，此舉勢必與美國、歐盟、日本等多國發生軍事衝突，普、習不但不會得逞，更將遭到無法承受的巨大損失，習近平被鬥倒恐將無法避免。



習近平如執意選擇與邪俄（惡）同行，當邪俄侵略者的幫凶，那非但不是雄才大略，根本就是心險術淺之輩，那還奢談什麼民族偉大復興?做什麼碗糕的中國夢？ 中國公告的8個舊地名，有海參崴、更有尼布楚，這裡正是清國康熙大帝打敗俄軍、迫使俄方簽訂尼布楚條約之地。習近平應掌握普廷大錯特錯犯下侵烏罪惡的歷史機遇，並凸顯中國特色，追求歷史地位，此時不但不應選擇與惡（俄）同行，更應趁此歷史難得的機遇，表態要求俄羅斯交還「固有領土」！

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