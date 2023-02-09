胡，怎麼說》深藍「敲鍋打猴」聲聲入耳，為郭台銘出場伴奏，藍軍逐鹿之爭登場了！

郭台銘才在美國加州洛杉磯好萊塢比佛利山莊22億元超豪宅，秀快樂、秀幸福、秀財富，昨天卻突然出現在台灣，被問到總統選舉的動向，他說:「現在還在等國民黨的辦法」，顯然一副躍躍欲試、捨我其誰狀。

郭董果然「神出鬼沒」，一出現就聲勢很大，藍軍挺郭派政媒更接連幾天配合演出「敲鍋打猴」進行曲，為郭董出場伴奏。

請繼續往下閱讀...

中國古人把爭奪天下大位叫「逐鹿」，藍軍在2020年總統及國會大選大敗，那時「鹿」好像連影子都看不到，藍眾要角不免意興闌珊，2022年九合一選舉，藍軍全面狂勝，「勝選紅利」效應，「鹿」不但就在眼前，簡直像切好的「鹿肉」大餐，可以一把抓住放進口中，藍軍大咖個個狂吞口水，認為只要能夠代表藍軍，勝選總統就在望，大位唾手可得。

新北市長侯友宜本來被認為是藍軍最強的逐鹿人選，尤其去年11月26日市長選舉，侯友宜以115萬2555票，大勝綠營林佳龍45萬8千多票，高票連任，聲勢如日中天，被認為藍營提名總統候選人非他莫屬，但是，才過了兩個月，虎去、兔來，藍軍雜音愈來愈大聲，侯在黨內不再一人遙遙領先、獨佔藍軍鰲頭，朱立倫伺機而動、趙少康則擺出準備好了之姿，尤其深藍祭出「抬郭壓侯」之策，政媒名嘴大力炒作、操作民調助陣，製造郭、侯兩人棋鼓相當的印象。

郭回台第一次露臉，一句「現在還在等國民黨的辦法」，等於將了黨魁朱立倫一軍，意思就是質問兼直問:國民黨中央「給選?不給選?」。

郭台銘4年前在國民黨總統初選敗給韓國瑜之後，曾主動宣布退出國民黨，目前尚未滿年，依現在黨內規定，並無參加總統初選的資格，但如中常會通過「特別」提名辦法-郭台銘條款，則那些限制都可打破。

說白了，這個條款很特別，就是好像設了一個郭台銘專用的「旋轉門」一樣，可以任意「進出」國民黨。這樣做不免會有爭議，但4年前，國民黨為了韓國瑜、郭台銘都可列入，規則也都隨時因人而變。也許，國民黨不但「給選」、更非郭莫屬，也許就逕自認定4年前主動聲明退黨不算數、未完成退黨程序等，反正一黨之私為一人之私，怎麼玩都可以。

侯友宜早就在準備取大位，卻遲不表態，遭趙少康批為坐等黃袍加身，又遭放話稱侯在藍軍「扮豬吃虎」，當選總統後將成為一個「小李登輝」，「小李登輝」封號，若在侯友宜代表藍軍決戰綠軍的大選時放出，那是大大抬舉了侯的身價，更可化解傾綠選民的反感及疑慮，對選情有利，但在藍軍初選前放出，那就是要害他，據聞，「小李登輝」封號還被深藍人士故意傳給北京當局，要打掉侯友宜難以獲得北京認可及奧援。

比中國關係，郭、朱、趙都勝於侯，郭長期經營北京高層關係，身家事業大部分仍繫於中國；朱當黨魁後，刻意經營和習近平的聯結，鞏固國共關係；趙則是意識形態鮮明的統派最大喉舌。

比大選勝選機會，就目前民調來說，侯居第一，郭在緊追，朱、趙則被綠軍認為比較好打的對手。

比藍軍初選誰勝出，那就看黨的遊戲規則如何訂定了，黨魁朱立倫就掌握了關鍵權力，如採全民調，侯勝出機會最大，如民調加黨員投票，依占比5:5、4:6、3:7等不同設計，郭勝出的機會隨之不斷升高。

有人認為郭如國民黨不給選，可能和民眾黨形成第三勢力「郭柯配」，但我不以為然，因為郭董是商人，投入、產出必須計算，不管是計利當計天下利，也都一樣，既然投入「逐鹿」，目標就是要得鹿，而不是追逐過程，因此，郭柯配對郭台銘沒有誘因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法