胡，怎麼說》假如那...是真的，趙少康就被抓起來了！

中共管治下所謂「一國兩制」的香港，47人初選案在法院開審，他們只因兩年前辦理及參加「初選」，就被控「串謀顛覆國家政權罪」，最重可判無期徒刑。假如「一國兩制台灣方案」真的在台灣實施了，那麼，最近高調倡議「初選」的趙少康，早就被抓起來了！

夏立言代表中國國民黨應中共之召急奔中國，上京朝拜，應負有政治性任務，據聞，將獲中共政治局常委排名第4的王滬寧「賞見」，王滬寧正是習近平新時代「一國兩制台灣方案」的總設計師，「王夏會談」是不是交付這個政治任務?國共兩黨的圖謀，如司馬昭之心，路人皆知。

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初選，在台灣是最平常不過的東西，各政黨舉辦初選如家常便飯，只怕不公平或不舉辦而私相授受，八杆子也打不著什麼碗糕的顛覆國家政權罪。

但在一國兩制下的香港，辦初選就犯大忌、很危險，馬上就遭中共祭出國安法如刀斧架在你的脖子上，香港初選47君子，包括戴耀廷、黃之鋒、毛孟靜、林卓廷、區諾軒、梁國雄等人，因為在2020年辦了香港立法會初選，就遭港共政府逮捕關押，其中32人被關押到今已超過700天，不准保釋，本月6日才開始在香港高院專設的國安法庭審理，國安法庭的3個法官，由港共政府指定，否決了依法得設置陪審團，預示了這鐵定是中共操控下的不公平審判、寃獄，47君子命運未卜，令各界關心及擔心。

辦初選就犯重罪、刑獄加身，這就是「一國兩制」的真相！像趙少康，高調倡議中國國民黨應舉辦不分區立委、區域立委、總統等提名人選「初選」，若台灣如同香港、一國兩制台灣方案真的實施了，那麼，趙少康早就被抓、被關押，還面臨重刑重罪。

「趙少康們」接受九二共識、一個中國，在政治光譜可歸為親中「大統派」，但在一國兩制之下，如敢倡議初選，一樣要吃牢飯，其他的藍軍、白軍，假如一國兩制、敢倡初選，那命運也大都一樣，綠營更不必說了，全部都面臨重罪加身，自不在話下。

「趙少康在一國兩制下，被抓起來」，這個命題當然是建立假設之上，而且其他條件不變；如果、萬一實際發生了，藍軍的「趙少康們」恐怕搖身一變，成了附庸中共的建制派，喊打喊殺要毫不手軟的強硬打壓台灣的民主派。（也許趙少康本人不會如此無恥無格到這般境地啦。）

對台灣人民而言，民主是生活，初選是日常，假如一國兩制是真的，那麼，2300萬人絕大多數，恐怕都會被「統統抓起來」，除了極少數無恥舔共賣台賣身的賣國賊。

回看香港2020年民主派那次「35+初選」，民主派聯合辦初選，整合民主派、共同推出立法會提名人選，目標是搶下立法會過半數（35+）席次，這在民主社會，本是天經地義的事，但中共當局及港共政府輸不起，就耍野蠻、施暴政，在初選前一週，狠祭國安法，初選後大肆搜捕、更羅織罪名，以顛覆國家政權罪構陷加罪47君子，製造寒蟬效應，鎮壓民主，禁錮封鎖言論自由。

曾被中共羅織罪名，關押5年的李明哲，以親身經驗及香港、西藏的遭遇為例，送給支持統一的民眾一句話:請好好認識什麼是中共的一國兩制?不要一廂情願以為可以透過談判改變它!

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