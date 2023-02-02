胡，怎麼說》2024大選-藍憂鬱，上回贏太多；綠煩惱，上回輸太多!

再過11個月就要舉行2024年總統及國會大選，目前各政黨都正準備初選提名作業。面對初選及大選，各政黨的問題不一，藍、綠兩大政黨的主要問題就在:去年選舉，一個「贏太多」，一個「輸太多」！

#先看藍憂鬱。上回選舉「贏太多」的中國國民黨，黨內初選問題真的很大，就是因為2022年九合一地方選舉，藍營贏太多，讓不少藍營人士尾巴都翹的高高的，2024年大選，「人人有希望、個個有把握」，自認只要初選能夠出線，代表藍營出馬，選總統的就必取綠而代之、選立委的也會如探囊取物般拿下。

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因為上回九合一勝選的「政治紅利」的加持灌頂，造成整個藍營驕氣很盛，以為怎麼幹都可以，只要大罵民進黨，怎麼編怎麼黑白講，選民都會買帳，像6000元普發現金一事，藍營在春節前不斷催趕快發，說是對弱勢者是過年救急救命錢，藍營只是叫爽的，因春節前根本作業趕不及，過了個年，現在藍營卻給6000、它提高價碼要1萬，還以杯葛法案及預算，硬是卡關不能發錢，若照藍營春節前的過年救命財說法，藍營擋卡發6000元，豈不是讓弱勢者哀哀等不到錢、命都沒得救了?這種自打嘴巴的事，藍營就是做的出來，因為他們勝選享有選民給的政治紅利哦!

正因為勝選紅利誘人，藍營內鬥更凶了，初選前個個擺出非我不可、「捨我其誰狀」！台北市、新北市等,幾個高票當選市議員的藍軍紅人，上任議員才一個月，馬上表態要選立委，讓老藍男的費鴻奉、賴士葆等等，必須馬上展開保位戰，否則，還沒對決綠營，先在藍營初選就被幹掉。

總統提名人選之爭受到勝選紅利的誘惑更大大，因為上回贏太多，2024眼看代表藍軍出馬總統就可能到手，那幾個大咖豈有不心動的，本來各方評估認為，藍營以新北市長侯友宜最強，現在藍營內部出現「卡侯」聯盟或陣線，人的方面，推出郭董壓侯，有人喊出郭侯配，硬是要壓猴!事的方面，則主張初選要回歸黨員投票、民調各半，或37開、46開的，郭董、朱立倫、甚至趙少康的機會就來了。

再看綠煩惱。民主進步黨因2022年九合一選舉遭到重大挫敗，地方執政版圖萎縮，只剩嘉縣、南市、高市、屏縣、澎縣，檢討之聲至今未歇，但怎麼敗的那麼慘?他們自己都不真的知道，敗因何在尚不知，那麼，如何能在只有11個月時間的2024年總統及國會大選，重整旗鼓保住本土政權?恐怕真的是大哉問!這就是綠煩惱之所在。

不過，在11個月的短時間裡，再花時間煩惱，就蹉跎空過了，到時恐怕真的就煩惱變成真，同時失去總統及國會多數。因此，慘敗的黨沒有煩惱的時間，痛苦的人沒有悲觀的權利，更沒有內鬥的本錢，必須有反敗為勝的志氣，為台灣拚出一個未來，民進黨才會有未來。

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