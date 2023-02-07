胡，怎麼說》老藍男（女）成了中共的「應召藍」？！

中國國民黨副主席夏立言奉黨主席朱立倫之命，又要去中國了。其實，「老藍男」夏立言應該就是應中國共產黨之召而去的，因總統初選很快就要展開了，目前朱立倫不方便自己去、夏立言代朱成行。「老藍男」們竟成了中共的「應召藍」，當然，夏立言不是「應召藍」的唯一，而是之一！

當中共認為有對台統戰工作需要時，就召來中國國民黨配合、利用一下，從2005年連戰當黨主席時，就開了個頭，當時，中共制定「反分裂國家法」，把台灣列為中華人民共和國不可分割的一部分，對台灣展開法律戰，中華民國在中共的反分裂國家法體制之下，也被打為叛亂組織或團體，不可能有任何生存的空間。

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中共發動對台法攻的重大惡意，引發台灣各方不滿及國際譴責，國民黨的利用價值出現了，當時含恨敗選的連戰馬上應召去中國，進行胡連會，發布國共共識，包括一個中國原則、反台獨、共促和平統一等，當然也放出一些利益，中共法攻併吞台變的重大惡意，就被掩蓋、沖淡了，在國民黨協力配合演出之下，中共達到了目的。

去年8月，當時的美國眾院議長裴洛西訪台，中共宣布「圍台軍演」企圖恫嚇台、美的緊張時刻，朱立倫就是派夏立言去中國。那回，看來非正式應召而去的，夏立言的行程、見了中共那些人，都和行前公布的差很大，國共在搞什麼鬼?只有鬼才心知肚明。

這回，中共戰機戰艦對台武嚇已是日常之際，所謂習近平新時代一國兩制台灣方案也準備端出之際，中共召國民黨去中國，對台灣豈會安好心?

中共對台統戰的奸謀鬼計很多，像突然禁止數百項台灣農漁產品輸中就是其一，你想問為什麼，更想解決，那就分別應召去中國，懇談也吧、跪求也吧，反正都要應召去才行。像金酒就是例子，藍軍陳玉珍、陳福海應中共之召去談了，只談金酒單項，喜滋滋的回來說解決了，不過，他們對中國承諾了什麼?尤其是政治性承諾，只有國共的當事人知道。

中共的統戰策略，就是先野蠻的勒住台灣依賴中國較大多個項目的脖子，然後要台灣相關人員乖乖應召去協商，對台灣大部分由藍軍執政的地方政府、各政黨也都用這種手法，目的顯然就是要分化、肢解台灣。

藍軍成了中共「應召藍」而不愧不悔，以為這是「沒本錢的生意」，以為應召可以促進兩岸和平，何樂不為?但是，國共勾搭的對台灣的外部成本真的非常巨大，就是中華民國淪亡、台灣被中共專制政權併吞。又如九二共識，中共祭出這，說是各黨派接受就可交流，但九二共識豈是一個名詞、一個口號而已?它其實就是中共一黨專政統治台灣的一國兩制方案!

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